Hombre fue detenido tras ser encontrado oculto en el entretecho de una sucursal bancaria en Punta Arenas

Un amplio operativo de Carabineros se desplegó durante la mañana de este miércoles en una sucursal del Banco BCI, ubicada en la intersección de las calles Errázuriz y 21 de Mayo, en pleno centro de Punta Arenas, luego de que un hombre fuera sorprendido oculto en el entretecho del recinto.

Tras ser descubierto, personal policial llegó hasta el lugar y desplegó un procedimiento para verificar las circunstancias en que el individuo había ingresado a la estructura.

Al ser consultado por su presencia en el inmueble, el hombre aseguró que habría sido víctima de un intento de asalto por parte de terceros, quienes supuestamente lo obligaron a subir hasta la techumbre. Sin embargo, esta versión es materia de investigación policial.

En el lugar trabajaron funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), junto a otras unidades especializadas, quienes realizaron peritajes al interior del recinto y revisaron los registros de las cámaras de seguridad para reconstruir la dinámica de lo ocurrido.

El individuo permanece detenido inicialmente por el delito de daños, mientras los investigadores no descartan que su ingreso a la estructura pudiera estar relacionado con un eventual intento de robo a la entidad financiera.

Las diligencias continúan para establecer cómo logró acceder al entretecho y determinar las circunstancias que rodearon este procedimiento policial.