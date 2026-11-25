Aguas Magallanes finalizó trabajos de emergencia y restableció el suministro de agua potable en el sector norte de Punta Arenas

La empresa informó que las labores de reparación y reposición de la tubería afectada concluyeron conforme a lo planificado. Sin embargo, durante las próximas horas podrían registrarse episodios puntuales de baja presión y turbiedad.

Aguas Magallanes informó el término de los trabajos de emergencia que se desarrollaron en el sector norte de Punta Arenas, luego de completar las labores de reparación y reposición de la tubería afectada.

De acuerdo con lo comunicado por la sanitaria, los trabajos se ejecutaron conforme a lo planificado, permitiendo finalizar el proceso de reposición del suministro de agua potable en el sector.

No obstante, la empresa advirtió que durante las próximas horas podrían registrarse situaciones puntuales de baja presión y turbiedad en algunos sectores, como parte del proceso de normalización del servicio.

Ante cualquier requerimiento o consulta, los usuarios pueden comunicarse con Aguas Magallanes al teléfono 280 028 o utilizar los canales oficiales de atención de la compañía.