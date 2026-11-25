Obras de conservación del Puente Río Penitente alcanzan un 34,5% de avance en la Ruta 9 Norte.

Con una inversión superior a los $2.298 millones ejecutada por la Dirección de Vialidad del MOP, los trabajos buscan fortalecer la seguridad vial y la conectividad estratégica entre Punta Arenas y Puerto Natales.

LAGUNA BLANCA, 25 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de supervisar en terreno el desarrollo de la infraestructura vial en la región, el seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, junto al director regional de Planeamiento, Dante Fernández, inspeccionaron los trabajos de conservación del Puente Río Penitente, ubicado en la comuna de Laguna Blanca.

Esta estructura representa un punto estratégico dentro de la Ruta 9 Norte, principal eje vial terrestre que conecta las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales.

El proyecto es ejecutado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y contempla una inversión superior a los $2.298 millones. A la fecha, las faenas registran un 34,5% de avance físico.

Detalles técnicos de la obra

Las intervenciones en el viaducto están orientadas a prolongar su vida útil y elevar los estándares de tránsito para los miles de usuarios, transportistas y turistas que circulan diariamente por el sector. Entre las principales labores destacan:

Reposición de las losas del puente.

Reforzamiento estructural del tablero.

Sellado de grietas en la estructura.

Conservación de las fundaciones.

Desde la cartera destacaron que esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos institucionales por garantizar una mayor seguridad vial, consolidar la conectividad regional y dotar de infraestructura resiliente al extremo sur del país, impulsando así el desarrollo de las comunidades y las actividades productivas de Magallanes.