Puerto de Punta Arenas duplica su capacidad de transferencia de carga tras inversión de casi $9 mil millones en muelle Mardones

La Empresa Portuaria Austral finalizó los trabajos de reforzamiento estructural del terminal José de los Santos Mardones, una obra financiada íntegramente con recursos propios que permitirá elevar de 400 mil a 800 mil toneladas anuales la capacidad de transferencia de carga.

Una importante modernización para la infraestructura portuaria de Magallanes se concretó con la finalización de las obras de reforzamiento estructural del muelle José de los Santos Mardones, en Punta Arenas, proyecto que representó una inversión cercana a los $9 mil millones y que permitirá duplicar la capacidad de transferencia de carga del principal terminal de este tipo en la región.

Los trabajos, financiados en un 100% por la Empresa Portuaria Austral (EPAustral), contemplaron una inversión actualizada de $8.988 millones y se desarrollaron entre diciembre de 2024 y octubre de 2026, alcanzando un avance físico del 100%. La ejecución estuvo a cargo de Constructora Vilicic S.A.

El proyecto consideró la instalación longitudinal de diez nuevas vigas en toda la extensión del cabezo del muelle, alcanzando un total de 16 vigas, con el propósito de incrementar la capacidad estructural de la infraestructura y permitir la operación de grúas móviles.

Uno de los principales beneficios de esta intervención será el aumento de la capacidad de transferencia de carga, pasando de 400 mil a 800 mil toneladas anuales mediante la incorporación de grúas móviles. Esto permitirá mejorar especialmente el movimiento de contenedores y carga de proyectos, además de responder de manera más eficiente a las necesidades logísticas de la región.

El presidente del directorio de EPAustral, José Miguel Cruz Fleischmann, destacó la importancia de esta inversión y señaló que se trata de una obra que representa un avance significativo para la empresa y para Magallanes.

El ejecutivo explicó que los trabajos tuvieron un costo aproximado de $9 mil millones y se extendieron por cerca de dos años, permitiendo mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias y la transferencia de carga. Asimismo, sostuvo que esta iniciativa constituye la primera de una serie de obras que se proyectan para fortalecer la infraestructura portuaria regional.

En esa línea, adelantó que los próximos proyectos estarán concentrados en el muelle Prat, donde se contempla la construcción de una nueva sala de pasajeros y la renovación de sus losas. Ambas iniciativas ya fueron licitadas y se espera que sus trabajos comiencen durante abril o mayo.

Respecto de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cruz precisó que actualmente se están utilizando recursos correspondientes a una línea de financiamiento de 14 millones de dólares para avanzar en estos proyectos, mientras se continúa trabajando en las iniciativas que permitan materializar las siguientes etapas de inversión.

El presidente del directorio también aclaró que, por ahora, el calado de los puertos de Punta Arenas no representa una de las principales limitaciones operacionales, por lo que los esfuerzos están enfocados en mejorar las dimensiones de las instalaciones, las losas y los servicios portuarios.

UNA OBRA ESTRATÉGICA PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL

Por su parte, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, destacó el impacto que tendrá esta modernización, especialmente considerando el aumento de las operaciones marítimas y las necesidades de abastecimiento y conectividad de los territorios más australes.

Como ejemplo, mencionó la presencia del buque Sargento Aldea de la Armada de Chile en el terminal, embarcación que transporta una importante carga destinada a continuar con los trabajos de construcción de Bahía Fildes y las labores de reparación y conservación del aeródromo Teniente Marsh, en la Antártica.

Flies sostuvo que este tipo de operaciones demuestra la necesidad de contar con infraestructura portuaria fortalecida, capaz de responder a mayores volúmenes de carga y a los requerimientos logísticos de proyectos estratégicos para la región.

El gobernador recordó que el año pasado se logró incorporar una modificación a la Ley de Presupuestos que permitió avanzar en un convenio de programación entre el Gobierno Regional y una empresa pública, destacando que el acuerdo con EPAustral constituye una experiencia relevante a nivel nacional.

Asimismo, valoró que las obras de reforzamiento del muelle Mardones se hayan ejecutado sin detener su funcionamiento, lo que requirió una importante coordinación para compatibilizar los trabajos de construcción con las operaciones habituales del terminal.

Entre los desafíos futuros, Flies mencionó la posibilidad de incorporar grúas portuarias de mayor capacidad, de manera que las operaciones no dependan exclusivamente de los equipos que traen los propios buques. También planteó la posibilidad de ampliar el convenio de programación y avanzar, en una etapa posterior, en una eventual extensión del muelle Mardones.

Finalmente, destacó los proyectos contemplados para el muelle Prat, especialmente la nueva infraestructura de recepción de pasajeros, que podría convertirse en un espacio de utilidad para el turismo regional y el desarrollo de actividades vinculadas al segmento MICE, particularmente durante las temporadas de menor actividad turística.

El gobernador también manifestó su interés en replicar esta experiencia de colaboración público-regional con ASMAR, considerando las oportunidades que representa el desarrollo del astillero antártico en Magallanes y el potencial de la construcción naval en el extremo sur del país.