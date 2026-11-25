Aguas Magallanes reduce a 2.300 los clientes sin suministro de agua potable en el sector norte de Punta Arenas

Los equipos de emergencia continúan trabajando en terreno para reparar la tubería afectada y restablecer el servicio. Mientras tanto, se mantienen habilitados 10 puntos de abastecimiento alternativo.

Aguas Magallanes informó que continúan avanzando los trabajos de emergencia por la interrupción del suministro de agua potable que afecta al sector norte de Punta Arenas.

Según la última actualización de la sanitaria, los equipos en terreno ya desarrollan las labores preparatorias para iniciar la reparación y posterior reposición de la tubería dañada.

Gracias a las maniobras operacionales implementadas durante la jornada, la cantidad de clientes sin suministro disminuyó a 2.300.

En paralelo, se realizó una visita inspectiva junto al jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), con el objetivo de monitorear el avance del plan de acción y revisar las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia.

La empresa también confirmó que los 10 puntos de abastecimiento alternativo continúan plenamente operativos, para garantizar el acceso al agua potable de los vecinos mientras se desarrollan las reparaciones.

Finalmente, Aguas Magallanes llamó a los conductores a circular con precaución en las inmediaciones de avenida Frei con Altos del Bosque, debido a los trabajos que se ejecutan en el sector.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 61 2 280028 o utilizar los canales digitales oficiales de la sanitaria.