Reconocimiento y reparación para el pueblo Selk’nam | Brian Fleet Palma, Sociólogo, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Ancestrales | Opinión

Este 25 de noviembre se cumplen 140 años de la masacre de San Sebastián. La fecha interpela también a Chile, porque aquí el reconocimiento legal del pueblo Selk’nam todavía no se traduce en respuestas para todas las familias que sostuvieron su memoria.

El 25 de noviembre de 1886, una expedición argentina al mando de Ramón Lista atacó a un grupo o toldería Selk’nam en la bahía de San Sebastián. La conmemoración fue instituida en 1992 por la provincia argentina de Tierra del Fuego y desde 2021 lleva el nombre de Día del Genocidio Selk’nam. Su sentido atraviesa la frontera. En el territorio chileno, las cacerías, las deportaciones y la separación de familias también formaron parte de la violencia que buscó desarticular a este pueblo.

Recordar esa historia exige mirar a quienes la sobrevivieron y a sus descendientes. Las familias Selk’nam han reconstruido vínculos, investigado sus genealogías y sostenido iniciativas de transmisión cultural frente a una sociedad que durante décadas las dio por desaparecidas. Su organización desde el año 2015 con la figura comunitaria como Covadonga Ona fue decisiva para alcanzar el reconocimiento legal de 2023. Esa capacidad de actuar en el presente debe ocupar un lugar central en la memoria pública.

La Ley 21.606 incorporó al pueblo Selk’nam entre los pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Chile. Sin embargo, el reconocimiento del pueblo y la acreditación individual y/o colectiva de calidad indígena corresponden a planos distintos. Confundirlos impide comprender las dificultades que enfrentan las familias Selk’nam y las respuestas que requieren.

En julio de 2024 CONADI y representantes de troncos familiares, varios de ellos integrantes de la comunidad Covadonga Ona, suscribieron en Porvenir un protocolo para apoyar y acompañar el proceso de acreditación. Más de dos años después, varias de esas familias siguen esperando una respuesta.

El problema de fondo, a mi juicio, es cómo se valoran los antecedentes de un pueblo cuya continuidad familiar fue atravesada por el genocidio. La persecución, los desplazamientos y el ocultamiento del origen como forma de protección dificultaron la transmisión de memorias y documentos. Una evaluación que ignore esas condiciones corre el riesgo de convertir las consecuencias de la violencia en nuevas barreras para sus descendientes.

Los procedimientos de acreditación deben ser rigurosos y transparentes. Ese rigor exige valorar de manera fundada los archivos históricos, las investigaciones genealógicas, como la que la Universidad Católica Silva Henríquez desarrolla desde 2016 con familias de Covadonga Ona, y las memorias familiares contrastadas. También exige explicar qué antecedentes se consideran suficientes y orientar a quienes tienen documentación incompleta. Las familias no debieran enfrentar solas el costo de reconstruir una historia fracturada por la violencia.

Las consecuencias alcanzan la vida cotidiana. La acreditación permite postular a beneficios estatales, y su ausencia puede cerrar oportunidades educativas y proyectos de desarrollo cultural. Pero reducir la relación con el Estado a la obtención de certificados empobrecería el reconocimiento en tanto la participación en decisiones sobre patrimonio y territorio merece atención propia.

Que otras comunidades y personas Selk’nam hayan avanzado en sus procesos es un logro, y no resta legitimidad a quienes siguen esperando. Cada solicitud debe examinarse por sus propios antecedentes y por los compromisos institucionales asumidos.

En mi trabajo con comunidades y procesos de participación he visto que estas trabas rara vez se resuelven con declaraciones; se resuelven con procedimientos. Se necesitan criterios de evaluación comprensibles, acompañamiento para reconstruir antecedentes y plazos de respuesta conocidos que estén acorde con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

La reparación debe avanzar junto con esas respuestas. Apoyar la transmisión cultural entre generaciones, incorporar esta historia en la educación y acordar medidas de restitución con las comunidades son tareas que no pueden quedar suspendidas a la espera de que termine cada trámite. Una política de reparación debe reconocer a las familias como interlocutoras en su diseño y ejecución.

A 140 años de San Sebastián, la conmemoración nos exige revisar lo que hacemos con esa memoria. El Estado que reconoció al pueblo Selk’nam tiene ahora la responsabilidad de ayudar a sus familias a reconstruir las huellas que la violencia histórica contribuyó a borrar. De esa respuesta depende que el reconocimiento sea algo más que una ley.