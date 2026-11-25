¿A quién beneficia y a quiénes perjudica el alza de la cotización del dólar en Magallanes?

El alza del dólar —que supera los $1.025 CLP como valor observado y roza los $1.046 en el mercado cambiario— genera un impacto dual y asimétrico en la Región de Magallanes: encarece severamente el costo de vida y la logística local, pero mejora los ingresos de los sectores exportadores y turísticos.

Debido a su condición de zona extrema, aislamiento geográfico y régimen tributario especial (Zona Franca), Magallanes siente las variaciones del tipo de cambio con mayor intensidad que el promedio nacional.

1. Sectores perjudicados (Presión inflacionaria y costos)

Canasta básica y abastecimiento. Casi la totalidad de los alimentos, insumos y bienes de consumo ingresan a la región por vía marítima o terrestre. Al cotizarse los fletes internacionales, seguros y gran parte de los productos importados en dólares, el alza se traspasa directamente al consumidor en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

Casi la totalidad de los alimentos, insumos y bienes de consumo ingresan a la región por vía marítima o terrestre. Al cotizarse los fletes internacionales, seguros y gran parte de los productos importados en dólares, el alza se traspasa directamente al consumidor en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Combustibles y transporte. El encarecimiento de la divisa presiona el valor de las gasolinas y el diésel. En Magallanes, el transporte representa un componente crítico en la estructura de precios local (estimado en torno al 40% del costo final de ciertos productos), generando un efecto cascada sobre el comercio y la movilidad.

El encarecimiento de la divisa presiona el valor de las gasolinas y el diésel. En Magallanes, el transporte representa un componente crítico en la estructura de precios local (estimado en torno al 40% del costo final de ciertos productos), generando un efecto cascada sobre el comercio y la movilidad. Comercio y Zona Franca (ZonAustral). Los locatarios e importadores de Zona Franca compran su inventario en dólares. Un tipo de cambio alto reduce sus márgenes de ganancia o los obliga a subir precios en pesos, restando atractivo frente al comercio tradicional del resto del país y encareciendo bienes durables (vehículos, electrónica, repuestos).

Los locatarios e importadores de Zona Franca compran su inventario en dólares. Un tipo de cambio alto reduce sus márgenes de ganancia o los obliga a subir precios en pesos, restando atractivo frente al comercio tradicional del resto del país y encareciendo bienes durables (vehículos, electrónica, repuestos). Construcción e inversión privada. El alza de materiales importados y maquinaria agrava la situación de un sector que ya enfrenta contracción en la región, encareciendo la ejecución de obras públicas y privadas.

2. Sectores beneficiados (Competitividad e ingresos)

Industria exportadora. Las empresas que producen en la región y venden al extranjero reciben más pesos chilenos por cada dólar retornado, mejorando su liquidez y rentabilidad. Esto favorece directamente a la industria química y energética (metanol y derivados del petróleo), la acuicultura (salmonicultura), la pesca extractiva y la ganadería ovina (lana y carne).

Las empresas que producen en la región y venden al extranjero reciben más pesos chilenos por cada dólar retornado, mejorando su liquidez y rentabilidad. Esto favorece directamente a la industria química y energética (metanol y derivados del petróleo), la acuicultura (salmonicultura), la pesca extractiva y la ganadería ovina (lana y carne). Turismo receptivo. Para los visitantes extranjeros (especialmente de Norteamérica y Europa) que llegan a Torres del Paine, Punta Arenas o la Antártica, un peso chileno depreciado hace que los servicios hoteleros, gastronómicos y excursiones resulten más económicos en dólares, incentivando el gasto local durante la temporada alta.

Para los visitantes extranjeros (especialmente de Norteamérica y Europa) que llegan a Torres del Paine, Punta Arenas o la Antártica, un peso chileno depreciado hace que los servicios hoteleros, gastronómicos y excursiones resulten más económicos en dólares, incentivando el gasto local durante la temporada alta. Comercio transfronterizo. Dependiendo de la brecha cambiaria con el peso argentino, un dólar alto en Chile suele abaratar los bienes y servicios magallánicos para los turistas provenientes de la Patagonia argentina (Río Gallegos, El Calafate, Ushuaia), reactivando el consumo en comercio y supermercados locales.

Resumen del balance regional