¿A quién beneficia y a quiénes perjudica el alza de la cotización del dólar en Magallanes?
El alza del dólar —que supera los $1.025 CLP como valor observado y roza los $1.046 en el mercado cambiario— genera un impacto dual y asimétrico en la Región de Magallanes: encarece severamente el costo de vida y la logística local, pero mejora los ingresos de los sectores exportadores y turísticos.
Debido a su condición de zona extrema, aislamiento geográfico y régimen tributario especial (Zona Franca), Magallanes siente las variaciones del tipo de cambio con mayor intensidad que el promedio nacional.
1. Sectores perjudicados (Presión inflacionaria y costos)
- Canasta básica y abastecimiento. Casi la totalidad de los alimentos, insumos y bienes de consumo ingresan a la región por vía marítima o terrestre. Al cotizarse los fletes internacionales, seguros y gran parte de los productos importados en dólares, el alza se traspasa directamente al consumidor en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.
- Combustibles y transporte. El encarecimiento de la divisa presiona el valor de las gasolinas y el diésel. En Magallanes, el transporte representa un componente crítico en la estructura de precios local (estimado en torno al 40% del costo final de ciertos productos), generando un efecto cascada sobre el comercio y la movilidad.
- Comercio y Zona Franca (ZonAustral). Los locatarios e importadores de Zona Franca compran su inventario en dólares. Un tipo de cambio alto reduce sus márgenes de ganancia o los obliga a subir precios en pesos, restando atractivo frente al comercio tradicional del resto del país y encareciendo bienes durables (vehículos, electrónica, repuestos).
- Construcción e inversión privada. El alza de materiales importados y maquinaria agrava la situación de un sector que ya enfrenta contracción en la región, encareciendo la ejecución de obras públicas y privadas.
2. Sectores beneficiados (Competitividad e ingresos)
- Industria exportadora. Las empresas que producen en la región y venden al extranjero reciben más pesos chilenos por cada dólar retornado, mejorando su liquidez y rentabilidad. Esto favorece directamente a la industria química y energética (metanol y derivados del petróleo), la acuicultura (salmonicultura), la pesca extractiva y la ganadería ovina (lana y carne).
- Turismo receptivo. Para los visitantes extranjeros (especialmente de Norteamérica y Europa) que llegan a Torres del Paine, Punta Arenas o la Antártica, un peso chileno depreciado hace que los servicios hoteleros, gastronómicos y excursiones resulten más económicos en dólares, incentivando el gasto local durante la temporada alta.
- Comercio transfronterizo. Dependiendo de la brecha cambiaria con el peso argentino, un dólar alto en Chile suele abaratar los bienes y servicios magallánicos para los turistas provenientes de la Patagonia argentina (Río Gallegos, El Calafate, Ushuaia), reactivando el consumo en comercio y supermercados locales.
Resumen del balance regional
|Dimensión
|Impacto en Magallanes
|Efectos económicos
|Costo de vida (IPC)
|Negativo (Alza de precios)
|Encarecimiento de fletes, combustibles y alimentos importados.
|Zona Franca
|Mixto / Negativo
|Mayor costo de reposición de inventario en USD; compensado parcialmente si hay flujo de turistas extranjeros.
|Exportaciones
|Positivo
|Mayores retornos en CLP para pesca, acuicultura, ganadería e industria.
|Turismo
|Positivo
|Mayor poder adquisitivo del turista extranjero en la región.