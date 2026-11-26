Concejo Municipal de Río Verde conmemora el Día del TENS con emotiva visita a la Posta Rural de la comuna.

Durante la jornada, las autoridades locales compartieron con los funcionarios del recinto asistencial para destacar su vocación de servicio y el rol fundamental que cumplen en el cuidado de la salud de los vecinos y vecinas.

Río Verde, 26 de noviembre de 2026.– En el marco de la conmemoración del Día del Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), integrantes del Concejo Municipal realizaron una significativa visita a la Posta Rural de nuestra comuna. La actividad se llevó a cabo inmediatamente después de finalizar la sesión ordinaria del cuerpo colegiado, con el objetivo de compartir un espacio cercano de saludo y reconocimiento junto a los funcionarios que desempeñan esta esencial labor.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron con el equipo de salud y entregaron un afectuoso saludo institucional, agradeciendo de manera directa el compromiso, la vocación de servicio y la constante dedicación de quienes, día a día, trabajan en la primera línea del cuidado y bienestar de la comunidad rural.

Desde el municipio extendieron este reconocimiento a todos los Técnicos en Enfermería de Nivel Superior de la comuna, valorando especialmente su aporte indispensable en la atención primaria y el impacto positivo de su trabajo diario al servicio de todos los vecinos y vecinas.