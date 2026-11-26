Ministro de Hacienda Jorge Quiroz tras aprobación y despacho del Presupuesto 2027: “Cuida las necesidades inmediatas, pero sin dejar de mirar la responsabilidad sobre el futuro”.

Santiago, 26 noviembre 2026.- El Ministerio de Hacienda destacó la aprobación y el despacho del Presupuesto 2027, que contó con amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ese respaldo, fruto de los acuerdos construidos con parlamentarios del oficialismo y de la oposición, permite entregar al país un Presupuesto que prioriza el crecimiento, el empleo, la seguridad y la niñez, con responsabilidad fiscal.



El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, resaltó que «fue una votación muy contundente. Quiero agradecer a muchas personas, partiendo por las bancadas del oficialismo, tanto en la Cámara como en el Senado, los jefes de bancada y de partido. Quisiera también agradecer a muchos otros líderes de partidos que no son del oficialismo, algunos muy cercanos, que apoyaron en distintos minutos e instancias, y también a partidos que no son del Gobierno, pero que de modo constructivo estuvieron para los acuerdos».



Desde el ingreso del proyecto, el Ejecutivo mantuvo un diálogo abierto con parlamentarios de distintos sectores políticos y autoridades. El propósito fue recoger propuestas, identificar prioridades comunes y acercar posiciones. Ese trabajo, junto al de los equipos técnicos, permitió incorporar recursos, medidas de gestión y compromisos de trabajo en distintas áreas del Presupuesto.



«Fue un proceso de varias semanas, pero de mucho diálogo, buenos acuerdos y buenas negociaciones. Es un presupuesto responsable, que cuida las necesidades inmediatas, pero sin dejar de mirar la responsabilidad sobre el futuro», destacó el secretario de Estado.



Al referirse al foco del proyecto, el ministro Quiroz explicó que «es un plan que contiene importantes aumentos en ítems de reactivación, como obras públicas y también viviendas. Responde al objetivo de la seguridad, al objetivo ciudadano, pero también mira los objetivos fiscales, la eficiencia del gasto y la estabilidad a futuro».



El Presupuesto 2027 prioriza el crecimiento y el empleo, la seguridad y la niñez, y resguarda los beneficios sociales establecidos por ley, con responsabilidad fiscal. Así, Obras Públicas contará con una cartera extraordinaria de $375.850 millones en 241 contratos en todas las regiones, orientada a crear empleo; la PDI crece 7,4% y Carabineros, 3,6%; la reparación de niñas, niños y adolescentes víctimas de graves vulneraciones aumenta 19,3%, y la Pensión Garantizada Universal suma $7 billones para 2,2 millones de personas mayores.



«Es un presupuesto que aumenta el gasto público, sube 1,7% en términos reales para el próximo año. Se cumplen, como siempre lo dijimos, todas las leyes que hay que cumplir en materia social. Y ponemos énfasis donde la ciudadanía nos ha pedido que estén los énfasis», subrayó el ministro.



Principales acuerdos



En Educación, el acuerdo con la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, presidida por la senadora Yasna Provoste, destina $35.000 millones a las Becas Acceso TIC (“Yo elijo mi PC”), que entregan computadores a estudiantes de 7° básico, y suma recursos para la educación superior, escolar y parvularia.



En Salud, el Presupuesto suma $28.208 millones para la Ley Ricarte Soto, que cubre tratamientos de alto costo, y destina $10.910 millones a Hospital Digital, que entrega atención de especialistas a distancia en horario continuado.



El ministro Quiroz explicó que «siempre dijimos que la Ricarte Soto estaba financiada; después lo explicitamos mejor, pero siempre estuvieron los recursos disponibles. Gratuidad universitaria, en fin, todas las normas que rigen nuestro quehacer en materia social».



En Trabajo, el Presupuesto destina $41.395 millones a la Formación en el Puesto de Trabajo del Sence, que permite a las personas aprender un oficio mientras trabajan, y refuerza la capacitación en oficios. Para el sistema de pensiones, el Ejecutivo comprometió una asignación de hasta 2,2 millones de UTM, cerca de US$160 millones, al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).



En regiones, el acuerdo con los gobernadores regionales y senadores del oficialismo y de la oposición suma $94.897 millones para inversión regional y permite que los gobiernos regionales ejecuten sus presupuestos desde enero.



Junto con la ley, se acordó un protocolo con 36 compromisos de trabajo para 2027, entre ellos mesas técnicas en educación y vivienda, el monitoreo de las listas de espera en salud y un seguimiento trimestral de la inversión pública que prioriza los proyectos que generan empleo. Algunos de estos compromisos servirán de insumo para el Presupuesto 2028.



Estos acuerdos se enmarcan en la trayectoria de consolidación fiscal del Gobierno. Al respecto, el ministro Quiroz enfatizó que «es un presupuesto responsable, que cuida las necesidades inmediatas, pero sin dejar de mirar la responsabilidad sobre el futuro».