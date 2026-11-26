Muelle Mardones de Punta Arenas duplica su capacidad gracias a obras del convenio GORE-EPAustral: capacidad de carga pasa de 400 mil a 800 mil toneladas.

Punta Arenas, 26 noviembre 2026.- En 2024, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, junto al entonces presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPAustral), Gabriel Aldoney, identificaron puntos en los que la región podían crecer, sobre todo por su vocación marítima. Para ello, había que empezar de los cimientos, “reforzarlos”, por así decir. Y este miércoles, dos años después de ese diálogo inicial, la Primera Autoridad Regional junto al nuevo presidente del directorio, José Miguel Cruz; cortaron la cinta que dio por inaugurado el proyecto: “Construcción Refuerzo Estructural Terminal José Santos Mardones”.

Se trata de una obra enmarcada en el convenio de programación entre el Gobierno Regional y EPAustral, que en este, el primero de los tres trabajos comprometidos, fue financiado en su totalidad por la estatal.

Al hito de inauguración asistieron, además del Gobernador y del presidente de EPAustral, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; el gerente general de EPAustral, José Barría; los secretarios regionales ministeriales (Seremis) de Gobierno, Ángel Roa; de Hacienda, Manuel José Correa; directores de servicios, representantes de empresas, entre otros.

En concreto, se instalaron 10 vigas en el largo del cabezo, alcanzando un total de 16; aumentando así la capacidad de carga de 400 mil a 800 mil. La empresa a cargo de la faena fue la constructora Vilicic, e implicó un monto de $8.989.578.654.

El Gobernador Flies relevó tras el corte de cinta: “Esta es la obra detonante (…) El tener este muelle permite, en una segunda etapa, llegar con grúas que, esperamos, en unos años, sean de un tamaño independientes del buque que llegue”.

Por su parte, Cruz acotó que el trabajo “permitirá mejorar la eficiencia en todo el tema portuario”: “Esta es la primera obra del convenio de programación con el Gobierno Regional. Estamos muy agradecidos: estas son lozas que se renovaron y que permitirán el desarrollo y utilización de nuevas grúas (…) Esto permitirá mejorar la eficiencia en todo el tema portuario. Este es el inicio de nuevos proyectos que se van a anunciar, inaugurar y realizar”.

En otro aspecto, Flies recordó que “este es un ejemplo nacional del convenio entre una empresa pública y un Gobierno Regional en lo que ha autorizado la Ley de Presupuesto”. Lo anterior, pues en 2025 el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena fue el único en su tipo que pudo incluir en la Ley de Presupuesto para el año en curso el convenio con EPAustral. Ese es el marco que permite llevar a cabo, hoy en día, dos procesos licitatorios en curso en lo que a mejora de infraestructura portuaria respecta: la extensión del muelle Prat y “el nuevo recinto de recepción de pasajeros de Prat, que se transforma en un centro a disposición de la región, por ejemplo, para el turismo MICE en etapas contratemporada”, dijo el Gobernador.

“Y lo otro, que hemos hablado con el nuevo directorio y el gerente, ampliar este convenio de programación e inclusive pensar en extender el muelle Mardones. Son desafíos que tenemos hacia adelante”, concluyó Flies, no sin antes precisar que este trabajo con EPAustral es un “buen ejemplo que tenemos con EPA ojalá podamos reproducirlo con ASMAR”.