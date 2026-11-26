Consejo Regional de Capacitación de Magallanes cierra 2026 con cifras “que están dando buenos resultados”: Autoridades adelantan estrategia 2027.

Punta Arenas, 26 noviembre 2026.– Más allá de la preocupante y urgente contingencia en cuanto al desempleo, que en Magallanes equivale a cinco mil 900 personas (6,4% de desocupación regional), hay un espacio que el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena; el Gobierno Central por medio de las Secretarías Regionales Ministeriales de Trabajo y de Hacienda; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence); el Observatorio Laboral; y los representantes de trabajadores y gremios; ha trabajado para, en palabras del Gobernador Jorge Flies, “entregar las competencias a nuestro principal recurso, que son las personas”.

Fue ese marco en el que sesionó por tercera vez el Consejo Regional de Capacitación, en el salón Nelda Panicucci del edificio Plaza del Gobierno Regional. Los temas cruzaron el estado del país: el presupuesto para capacitaciones el próximo año; los subsidios a la contratación; y el próximo lanzamiento del programa “Empleo 360”, agendado para el próximo 2 de diciembre.

Tras el encuentro, el Gobernador Flies resumió parte del diálogo, como los “marcos presupuestarios históricos: más de $700 millones en distintos procesos de concursabilidad, de licitación del Sence; con presupuesto, tanto de la institución, como del Gobierno Regional; con impacto altísimo en cientos de capacitados en la región”.

A ello se sumó una cobertura regional, desde Puerto Natales hasta Puerto Williams, que “son altamente demandados, con alta exigencia y que, esperamos según ha sido el seguimiento, con alta empleabilidad”, siguió Flies.

El Seremi del Trabajo de Magallanes, José Miguel Salas “fue una tarde muy productiva y esperamos que el próximo año podamos sacar más provecho de este consejo, a partir de las nuevas políticas, como el programa 360 que se viene”.

La directora subrogante de Sence Magallanes, Doris Manquián puso énfasis en la ejecución de los cursos del Servicio que fueron aprobados y financiados en 2025 por el pleno del Consejo Regional: el resultado fue de 12 cursos de capacitación que, en paralelo, se complementaron con el convenio de colaboración GORE-Sence, que “significa para la región de Magallanes más de 20 cursos de capacitación, que hoy ya inició su proceso de licitación, por tanto, en 2027 se viene mucho más auspicioso en esa materia”.

Flies cerró: “Hoy, con la opinión del Estado central, a través de las distintas Seremis; del Gobierno Regional; los organismos técnicos, como SENCE y el Observatorio Laboral; y gremios de trabajadores y empleadores, creo que está dando un amplio resultado, inclusive en áreas de capacitación con inversión que estará a disposición de muchos magallánicos, como es la capacidad de certificación que el centro de formación técnica ha logrado. Estamos contentos con esto”.

Seguimiento laboral

Sence está trabajando con las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL). Manquián contó: “Durante este año hemos intermediado alrededor de 1.250 personas aproximadamente, con contrato de trabajo formal, ya sea entre uno y tres meses de trabajo, lo que es bastante significativo”.

“Todo lo que estamos aprobando hoy en materia de capacitación y certificación, viene en un futuro con las miras de la intermediación laboral, que pronto se conocerá en detalle, y se condice con un trabajo mancomunado con las empresas, las personas y la capacitación”, acotó la directora (s).

El “Empleo 360”, adelantó someramente el Seremi Salas, apunta a la búsqueda “a través de esta inteligencia artificial, respecto a cuáles son las necesidades de empleo y, a través de los organismos capacitadores que tiene la cartera de Trabajo, podamos cubrir esas necesidades. Y eso también en la toma de decisiones del Consejo de Capacitación”.

Complementó la directora (s): “Vamos a tener información más precisa y concreta respecto a las inversiones, tanto del privado como del propio Gobierno, en la localidad y en la región, lo que nos permitirá tomar decisiones mucho más pertinentes en lo que estamos haciendo ahora en materia de capacitación, para que las empresas sean quienes contraten directamente a nuestros egresados”.