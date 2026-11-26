Frente Amplio Magallanes exige disculpas públicas al diputado Alejandro Riquelme por declaraciones sobre la enfermedad de Javiera Morales

El presidente regional de la colectividad, Marco Uribe Saldivia, calificó de repudiables los dichos del parlamentario republicano y cuestionó que utilizara el tratamiento oncológico de la diputada como argumento en una discusión política. Además, emplazó al Partido Republicano a pronunciarse sobre la situación.

Una dura reacción manifestó el Frente Amplio de Magallanes y de la Antártica Chilena frente a las declaraciones realizadas por el diputado Alejandro Riquelme durante un panel de conversación de un medio de comunicación nacional, en las que hizo referencia al tratamiento oncológico de la diputada Javiera Morales, en el contexto de la discusión por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

A través de una declaración pública fechada el 25 de noviembre, el presidente regional del Frente Amplio, Marco Uribe Saldivia, calificó los dichos del parlamentario como “repudiables, miserables y de una profunda insensibilidad humana”, cuestionando que se utilizara la situación de salud de otra parlamentaria como argumento para una defensa política.

En el documento, la colectividad sostuvo que enfrentar un cáncer no significa renunciar a vivir, compartir con los seres queridos o disfrutar de momentos de alegría, agregando que insinuar una contradicción entre esas actividades y el uso de una licencia médica demuestra, a su juicio, una preocupante falta de criterio y empatía.

“ No basta con afirmar que no se cuestiona una licencia médica cuando, acto seguido, se exponen aspectos de la vida privada de quien atraviesa una enfermedad de esta gravedad”, señala parte de la declaración.

En ese contexto, Uribe emplazó directamente al diputado Riquelme a retractarse públicamente y ofrecer disculpas, extendiendo también el llamado al Partido Republicano para que se pronuncie respecto de la conducta de su representante.

La declaración expresa además la solidaridad, cariño y admiración de la colectividad hacia las diputadas Javiera Morales y Francisca Bello.

Finalmente, el Frente Amplio regional advirtió sobre el deterioro del debate político cuando se recurre a situaciones personales y de salud para sostener posiciones partidistas, enfatizando que “no todo vale en política” y que existen límites que deben ser respetados.