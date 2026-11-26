Kusanovic vota a favor de la Sala Cuna Universal: valora el fin de privilegios, pero cuestiona financiarla a través del seguro de cesantía.

​Tras cuatro años de debate, el Congreso Nacional despachó a ley la iniciativa que extiende este derecho a todas las familias trabajadoras, aunque el senador advirtió reparos en su mecanismo de financiamiento.

​El Senado despachó a ley el proyecto de sala cuna universal, que quedó en condiciones de ser promulgado tras cuatro años de tramitación. La iniciativa elimina las restricciones vigentes y extiende el beneficio a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, a quienes tengan el cuidado personal de niños y a personas independientes.

​Durante el debate, el senador Alejandro Kusanovic valoró el propósito de la reforma y recordó que, por décadas, el acceso a sala cuna dependió del número de mujeres contratadas por cada empleador. “Un derecho que depende del tamaño del empleador no es un derecho; es un privilegio”, afirmó.

​El parlamentario vinculó el acceso al cuidado infantil con la baja natalidad y las dificultades que enfrentan las familias para compatibilizar crianza y trabajo. Sostuvo que el costo del cuidado y la falta de alternativas suelen llevar a postergar la decisión de tener hijos. “Una sala cuna accesible alivia esa carga, favorece el empleo femenino y reparte mejor las responsabilidades familiares. No revertirá por sí sola la caída de la natalidad, pero derriba una de las barreras que la profundizan”, planteó.

​La ley crea un Fondo de Sala Cuna financiado con una cotización de 0,30% de cargo de los empleadores públicos y privados. Ese aporte se compensa con una rebaja de 0,15 puntos porcentuales en la cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario y otros 0,15 puntos en las cuentas individuales de cesantía. Las personas independientes, en tanto, aportarán el 0,30% de sus rentas imponibles.

​Kusanovic cuestionó que se presente la medida como carente de costo, pues, a su juicio, parte de su financiamiento recae en los propios trabajadores y reduce recursos destinados a protegerlos frente al desempleo. “Se ha dicho que esto no tiene costo. Lo tiene: lo pagarán quienes no están en esta Sala para reclamarlo”, advirtió. También señaló que las empresas deberán afrontar costos iniciales para adaptar sus procesos administrativos en un escenario de dificultades económicas.

​Entre los cambios aprobados se incorporó un suplemento del Fondo de Sala Cuna para reducir los copagos de las familias según su tramo en el Registro Social de Hogares. Para los hogares hasta el 40% más vulnerable, cubrirá el 50% de la diferencia positiva entre el aporte del fondo y el valor cobrado por el establecimiento; para quienes se ubican entre el 41% y el 60%, cubrirá el 30%. Además, el Ejecutivo se comprometió a fijar antes de fin de año un tope de 20% al copago familiar y se agregaron medidas para fortalecer la oferta pública y reducir brechas de financiamiento de jardines infantiles VTF.

​La iniciativa también permite mantener salas cuna anexas o conjuntas al lugar de trabajo de forma voluntaria, financiadas exclusivamente por el fondo, y regula criterios para determinar cuál de los padres ejercerá el derecho cuando ambos trabajan, así como la resolución de desacuerdos.

​Aunque expresó reparos sobre el diseño financiero, Kusanovic votó a favor para que las familias no sigan esperando por este derecho. “La nobleza del fin no justifica la pobreza de los medios”, señaló, y concluyó: “Hoy no aprobamos el mejor proyecto posible, sino el que fuimos capaces de acordar”.