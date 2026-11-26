Puerto Toro conmemora 134 años haciendo soberanía como el poblado chileno más austral del mundo.

Fundada en 1892 en la isla Navarino, la histórica localidad celebra un nuevo aniversario destacando el legado de sus familias, pescadores artesanales y funcionarios públicos que sostienen la vida en el extremo sur del país.

Puerto Toro, 26 de noviembre de 2026.– Este jueves 26 de noviembre, la localidad de Puerto Toro conmemora 134 años de historia, consolidándose como el poblado permanente más austral del planeta y un emblema vivo de la presencia y soberanía chilena en el confín sur de América.

Fundado en 1892 por el entonces gobernador de Magallanes, capitán de navío Manuel Señoret Astaburuaga, este enclave nació en pleno auge de la fiebre del oro. Con el transcurso de las décadas, el asentamiento evolucionó hasta transformarse en un punto neurálgico de encuentro, resguardo y apoyo logístico para la actividad marítima y pesquera de la zona austral.

En el marco de este nuevo aniversario, se releva de manera especial la resiliencia de las personas y familias que, generación tras generación, han decidido echar raíces en este apartado rincón del territorio nacional, superando el aislamiento geográfico, las rigorosas condiciones climáticas y los desafíos permanentes de conectividad.

Un reconocimiento central recae también sobre los pescadores artesanales, quienes históricamente han encontrado en Puerto Toro un puerto seguro de recalada, refugio y abastecimiento durante sus exigentes faenas en el mar. Su esfuerzo constante ha sido un motor fundamental para el desarrollo económico, social y la identidad de la localidad.

De igual forma, la conmemoración destaca la vocación de servicio de quienes han cumplido funciones esenciales en el territorio —entre ellos profesores, funcionarios públicos, personal de Carabineros y efectivos de la Armada de Chile—, cuya labor diaria ha sido determinante para el sostenimiento y crecimiento de la comunidad.

A 134 años de su fundación, la trayectoria de Puerto Toro no solo se mide en el calendario, sino en el sacrificio, el compromiso y el espíritu comunitario de quienes continúan construyendo patria y futuro en uno de los lugares más remotos del mundo.