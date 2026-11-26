Autoridades regionales y equipos ministeriales realizan inspección técnica en el Centro Integral de Gestión de Residuos de Puerto Natales.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, encabezó el despliegue en terreno junto a especialistas de Medio Ambiente, Salud, Bienes Nacionales, SUBDERE y profesionales municipales para evaluar el estado operativo del recinto y agilizar soluciones sanitarias en Última Esperanza.

Puerto Natales, 26 de noviembre de 2026.– Con el propósito de pasar del análisis institucional a la acción directa en el territorio, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, encabezó una visita inspectiva en terreno al Centro Integral de Gestión de Residuos de Puerto Natales.

El despliegue se concretó inmediatamente después de las reuniones de coordinación sostenidas en la capital provincial, contando con la participación activa de los equipos técnicos de los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), además de profesionales de los equipos municipales.

Durante el recorrido por las instalaciones, las autoridades y especialistas evaluaron de manera directa las condiciones técnicas y operativas del recinto. Esta inspección permitió levantar información clave en el lugar, insumos que resultan fundamentales para orientar las próximas inversiones públicas y destrabar las soluciones sanitarias que requiere con urgencia la provincia de Última Esperanza.

Desde la Delegación Presidencial destacaron que este trabajo conjunto entre el nivel central, regional y local busca acelerar respuestas concretas y definitivas en materia de gestión medioambiental y sanitaria para los habitantes de la región de Magallanes.