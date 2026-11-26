Delegada Presidencial Regional destaca el rol estratégico de Magallanes en seminario internacional sobre países puerta de entrada a la Antártica.

El encuentro reunió a embajadores de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelandia y Argentina, además de autoridades de Cancillería, investigadores y el director del INACH, Gino Casassa.

Punta Arenas, 26 de noviembre de 2026. Con el objetivo de fortalecer la cooperación multilateral, la ciencia polar y la gobernanza en el continente blanco, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, participó a comienzos de esta semana en el seminario «Puertas abiertas a la Antártica: Los países puerta de entrada y su rol estratégico».

La jornada convocó a representantes diplomáticos, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, académicos e investigadores para analizar el papel clave que desempeñan las cinco naciones que operan como plataformas logísticas y científicas hacia el territorio antártico: Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica.

Durante la actividad, la Delegada Presidencial Regional subrayó la relevancia geopolítica y ambiental de este espacio de diálogo para el desarrollo de la región: “Como Gobierno, reafirmamos que Magallanes no es solo un punto geográfico de paso, sino el corazón científico, logístico y diplomático que conecta a Chile y al mundo con la Antártica. Instancias como este seminario consolidan nuestra vocación antártica y fortalecen el trabajo colaborativo con los países hermanos para proteger este ecosistema vital frente al cambio climático».

Asimismo, la autoridad regional valoró la presencia de las delegaciones diplomáticas y el impacto que esta articulación genera directamente en el territorio: El trabajo conjunto con Argentina, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica nos permite proyectar a Punta Arenas y a toda la región como un referente mundial en innovación, sostenibilidad y desarrollo local vinculado a la ciencia polar».

Ejes de análisis y cooperación internacional

El panel de expositores abordó los principales desafíos que hoy marcan la agenda antártica global, desde la sostenibilidad energética hasta la vigencia de los acuerdos internacionales:

Ciencia, infraestructura sostenible y energía renovable: El director del Instituto Nacional Antártico Chileno (INACH), Gino Casassa , expuso sobre los avances en investigación polar y la transición hacia operaciones científicas más limpias y resilientes.

El director del Instituto Nacional Antártico Chileno (INACH), , expuso sobre los avances en investigación polar y la transición hacia operaciones científicas más limpias y resilientes. Economía antártica: El embajador de Sudáfrica en Chile, George Monyemangene , analizó las oportunidades económicas y el valor estratégico de los servicios logísticos asociados a las ciudades puerta de entrada.

El embajador de Sudáfrica en Chile, , analizó las oportunidades económicas y el valor estratégico de los servicios logísticos asociados a las ciudades puerta de entrada. El Sistema del Tratado Antártico: El embajador de Australia, Andrew Martin , relevó la solidez del marco jurídico internacional que resguarda a la Antártica como una reserva natural dedicada a la paz y la ciencia.

El embajador de Australia, , relevó la solidez del marco jurídico internacional que resguarda a la Antártica como una reserva natural dedicada a la paz y la ciencia. Gobernanza de las Puertas de Entrada: La embajadora de Nueva Zelandia, Daniela Rigoli , profundizó en los estándares de coordinación y gestión responsable compartidos por los países que articulan el acceso al continente helado.

La embajadora de Nueva Zelandia, , profundizó en los estándares de coordinación y gestión responsable compartidos por los países que articulan el acceso al continente helado. Ciencia, innovación y cooperación internacional: La ministra consejera de la Embajada de Argentina, Natalia Handrujovicz, destacó el trabajo conjunto y las alianzas regionales que impulsan el conocimiento científico en el hemisferio sur.

Con esta participación, la Delegación Presidencial Regional reafirma el compromiso del Ejecutivo por posicionar a la Región de Magallanes como un polo mundial de desarrollo científico y diplomático al servicio de la conservación antártica.