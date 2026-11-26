Sala Cuna Universal: 1.685 mujeres de Magallanes y fin a una barrera de 109 años.



La iniciativa, despachada a ley por el Congreso Nacional, elimina la exigencia de contar con 20 o más trabajadoras en una empresa para acceder al beneficio de sala cuna. En la región, 1.685 mujeres son potenciales beneficiarias de esta reforma que busca ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la corresponsabilidad en los cuidados.

Un hito para las mujeres y las familias del país se concretó con el despacho a ley del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que pone fin a una barrera histórica de más de 109 años, al eliminar la exigencia de contar con 20 o más trabajadoras en una empresa para acceder al beneficio. La reforma permitirá ampliar progresivamente la cobertura a trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular, incorporando posteriormente a padres trabajadores y funcionarios del sector público.

En Magallanes, el alcance potencial de esta iniciativa considera a 1.685 mujeres, de las cuales 1.087 actualmente no están ocupadas ni buscan empleo por razones de cuidado de niños menores de dos años, mientras que otras 598 son trabajadoras que hoy no cuentan con el derecho legal a sala cuna.

El Seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la importancia de terminar con una normativa que durante décadas generó diferencias en el acceso al empleo femenino “Estamos muy contentos porque estamos corrigiendo una injusticia que se arrastra hace 109 años. La antigua normativa establecía una barrera para la contratación de mujeres y hoy avanzamos hacia un sistema que amplía este derecho. En Magallanes tenemos 1.685 mujeres potencialmente beneficiarias, lo que demuestra la importancia de esta reforma para nuestra región

Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, relevó el acuerdo político e institucional que permitió concretar esta iniciativa, destacando la continuidad del trabajo legislativo entre distintas administraciones. “Este es un logro que demuestra que los grandes acuerdos pueden trascender las diferencias políticas. Esta iniciativa tuvo sus primeros impulsos durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, continuó su tramitación durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y hoy, bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, logramos los acuerdos necesarios para despacharla a ley. Como Gobierno, asumimos el desafío de terminar con esta desigualdad y avanzar hacia mayores oportunidades para las mujeres”.

Desde la provincia de Última Esperanza, donde cumple una agenda oficial junto a autoridades nacionales, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó los cambios que introduce la reforma en materia de contratación y cobertura. “Durante décadas, el artículo 203 del Código del Trabajo operó en la práctica como un techo para la contratación femenina. Hoy corregimos esa distorsión de raíz. Este proyecto elimina la carga financiera que recaía directamente en las empresas al contratar a su trabajadora número veinte, crea un fondo solidario y extiende progresivamente la cobertura a quienes antes estaban fuera, como las trabajadoras independientes y de casa particular. Es un acuerdo que cumple el compromiso del Presidente Kast y entrega certezas a las familias”.

En tanto, la Seremi de la Mujer, Gabriela Sánchez, destacó que esta reforma representa un avance para la autonomía económica y el desarrollo laboral de las mujeres. “Esta iniciativa abre nuevas oportunidades para que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral sin que la maternidad se transforme en una barrera. No se trata solamente de acceder a un empleo, sino también de avanzar en autonomía económica, desarrollo profesional y corresponsabilidad en las tareas de cuidado”.

El impacto de esta medida también fue valorado por Marcela Leichtle, madre de un bebé de 10 meses y trabajadora independiente, quien manifestó que “era un proyecto muy esperado. Me alegra que se haya ampliado a más beneficiarios, porque también considera a los trabajadores independientes. En mi caso, me beneficia mucho y ahora quiero interiorizarme para conocer cómo puedo acceder”.

La iniciativa contempla la creación de un Fondo Solidario de Sala Cuna, financiado mediante una cotización del 0,3%, compensada para los empleadores con una reducción equivalente de las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía. Asimismo, establece una implementación gradual durante cuatro años, incorporando progresivamente a los distintos grupos de beneficiarios.

De esta manera, Sala Cuna Universal representa un avance en materia de empleo femenino, protección de la infancia y apoyo a las familias, ampliando las oportunidades para que mujeres y hombres puedan compatibilizar el trabajo con las responsabilidades de cuidado.