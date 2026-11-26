Servicio de Reinserción Social Juvenil acerca oferta institucional a la comunidad de Laguna Blanca.

Participó en Plaza de la Justicia realizada en el marco de la Feria de Inclusión 2026 que anualmente lleva a cabo el municipio y que convoca a diversos servicios públicos que entregan orientación, información y atención directa a la comunidad.

Hasta Villa Tehuelches, ubicada a 75 km al norte de Punta Arenas, en la ruta hacia Puerto Natales, se trasladó un equipo de profesionales del Servicio de Reinserción Social Juvenil, para participar en la Feria de Inclusión 2026 y en la cuarta Plaza de la Justicia del año que se celebró en dicha localidad.

La comitiva fue encabezada por el director regional, César Montiel, e incluyó al equipo de OIRS y participación ciudadana quienes entregaron información a la actividad en la actividad que se desarrolló en dependencias del gimnasio municipal, jornada que contó con la participación de servicios públicos tanto del gobierno regional como de que dependen del Ministerio de Justicia, que fueron convocados especialmente para esta ocasión.

Junto al Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, se instalaron los stands informativos de la Corporación de Asistencia Judicial, Gendarmería de Chile, Servicio Médico Legal, Registro Civil, Defensoría Penal Pública y el Servicio de Reinserción Social Juvenil que dedicaron su jornada a difundir la oferta institucional para la reinserción de jóvenes en la región.

«Como Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, estar presentes en esta Plaza de la Justicia en Laguna Blanca refleja nuestro compromiso con el acceso equitativo a los servicios públicos. Sabemos que para las familias de comunas lejanas resulta complejo trasladarse hasta la capital regional, por lo que acercar nuestra oferta institucional y resolver dudas en el propio territorio es fundamental. La reinserción es una tarea compartida y construirla junto a las comunidades nos permite fortalecer las redes de apoyo y generar más oportunidades para nuestros jóvenes”, destacó César Montiel, director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

Este año, la Feria de Inclusión de Laguna Blanca tuvo como lema “Construyendo una comuna más inclusiva y para todos”, objetivo que se vio destacado con el lanzamiento de la nueva y remozada página web municipal, que incorpora elementos inclusivos en su diseño y acceso.

En la jornada participaron además Senadis, Junji, CONAF, Senda, Carabineros de Chile, Inach, Banco Estado, Cruz Roja, Explora Magallanes, Servicio Médico Legal, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Amadown, sumando además servicios de peluquería y manicurista.

Particular distinción tuvo el grupo CEAC (Centro Especial de Adiestramiento Canino) de Gendarmería de Chile que asistieron en compañía de los canes «Leyla» y «Melvin», que hicieron una demostración de las destrezas y entrenamiento en búsqueda de drogas y elementos prohibidos, que fueron el deleite de los asistentes.