Municipalidad de Punta Arenas completó renovación de computadores en la red de salud municipal.

La iniciativa consideró 196 equipos nuevos y una inversión superior a los $156 millones, con el objetivo de agilizar las atenciones, optimizar procesos clínicos y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios.

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó la renovación del equipamiento computacional de la red de Atención Primaria de Salud (APS), con la entrega de los últimos 77 equipos correspondientes a la segunda etapa del proyecto. En total, fueron adquiridos 196 computadores, mediante una inversión de $156.848.139, incluyendo equipamiento y licencias.

La iniciativa permitió reemplazar tanto los equipos que se encontraban en estado crítico, durante una primera etapa que contempló 119 computadores, como aquellos que presentaban un estado intermedio, correspondientes a los 77 dispositivos adquiridos en esta segunda fase.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta renovación para mejorar los tiempos de atención y entregar mejores condiciones de trabajo a los funcionarios de salud. “Para nuestros usuarios es fundamental contar con buenos computadores. Había algunos muy antiguos y ya fueron reemplazados; ahora estamos terminando con los que estaban en condiciones intermedias. Finalmente, son casi 200 equipos en total, en una inversión importante que también considera sus respectivas licencias”, señaló.

La autoridad explicó que la actualización tecnológica tiene un impacto directo en la atención de los pacientes, considerando que los registros clínicos y las fichas se encuentran digitalizados. “¿Por qué es tan importante? Porque todas las fichas están en línea y, si el sistema se demoraba en cargar, quien tenía que esperar era el paciente. Si son 20 personas al día y cada una espera solamente dos minutos adicionales, estamos hablando de casi una hora diaria. Lo que buscamos es que las atenciones sean más rápidas y que nuestros funcionarios puedan trabajar en mejores condiciones”, agregó.

El jefe comunal también destacó que la modernización permitirá aprovechar mejor las horas destinadas a la atención de la comunidad, considerando que cerca de 115 mil personas se encuentran inscritas en el sistema de salud municipal.

Por su parte, el jefe del Área Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Víctor Fuentes, explicó que con esta segunda entrega se completa la actualización comprometida para los establecimientos de la red. “Esta es la segunda etapa y, con ella, finalizamos la renovación de los computadores. En total, el Cesfam Mateo Bencur cuenta con 81 equipos nuevos, mientras que también se completó la renovación en los centros de salud Juan Damianovic y Carlos Ibáñez. Ahora reemplazamos aquellos que eran menos antiguos, pero que igualmente necesitaban ser cambiados”, indicó.

El directivo agregó que actualmente los procesos estadísticos, los registros y las atenciones clínicas dependen directamente de los sistemas computacionales, por lo que disponer de equipos actualizados resulta fundamental para el funcionamiento de los establecimientos. Asimismo, Fuentes recordó que la adquisición fue comprometida a comienzos de 2026 y que, gracias a la llegada anticipada de los últimos dispositivos, fue posible finalizar el proceso antes de la fecha inicialmente proyectada para mediados de diciembre.

Desde el Cesfam Mateo Bencur, su directora subrogante, Mónica Gatica, valoró la implementación, destacando los beneficios que ya está generando en el trabajo cotidiano de los equipos de salud. “Estamos muy contentos y agradecidos, porque esto no solamente representa un aporte tecnológico fundamental para el desarrollo de nuestras funciones, sino que también permite acelerar procesos de calidad y seguimiento de las atenciones. Facilita los registros clínicos, la búsqueda de pacientes y nos permite trabajar de manera más ágil y eficiente”, sostuvo.

Gatica agregó que el impacto de los nuevos equipos ya se refleja en distintas labores administrativas que, anteriormente, podían tomar horas y que hoy se resuelven en cuestión de minutos. “Hemos optimizado los tiempos de una manera increíble, lo que ha sido recibido muy positivamente por todo el equipo. Esto también implica una disposición de los funcionarios para perfeccionarse e incorporar nuevas herramientas técnicas que antes no teníamos”, concluyó.

En cuanto a la distribución, el proyecto concentró la mayor cantidad de equipos en los Cesfam Mateo Bencur y Juan Damianovic, que en conjunto recibieron 136 de los 196 computadores adquiridos. También se consideraron los establecimientos Carlos Ibáñez y los Cecosf Fortaleciendo Vidas y Río Seco; además de unidades administrativas de la Corporación Municipal.

Con esta entrega, el municipio da por finalizado el proceso de renovación tecnológica comprometido para la red de salud municipal, modernizando las herramientas de trabajo de sus funcionarios y contribuyendo a entregar una atención más oportuna y eficiente a los vecinos de Punta Arenas.