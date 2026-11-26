Carlos Soto Medel, exprofesor de Puerto Toro, recuerda sus vivencias en el poblado más austral del mundo: “Para mí fueron los mejores años que tuve”.

– Entre fotografías, el hoy vecino de Puerto Williams revive los ocho años que vivió junto a su familia en la localidad de Isla Navarino, entre 1984 y 1992, compartiendo la historia de una comunidad marcada por la vida y las tradiciones australes. A propósito del 134° aniversario de este lugar ubicado en el extremo sur de Chile, rememora sus distintas etapas, compara el pasado con el presente y proyecta sus esperanzas de desarrollo a partir de la futura conexión terrestre con Caleta Eugenia.

En medio de una once de camaradería que marcó el cierre del proyecto del Fondo Nacional del Adulto Mayor de Senama 2026, integrantes del Club del Adulto Mayor «Rosa Yagán» de Puerto Williams compartieron una jornada junto al delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar. Fue en ese encuentro donde el profesor Carlos Soto Medel comenzó a relatar parte de sus vivencias en Puerto Toro, localidad donde residió durante ocho años junto a su esposa, María Anguita, y sus tres primeros hijos, entre 1984 y 1992.

A propósito del 134° aniversario del poblado más austral del mundo, que se conmemora este 26 de noviembre de 2026, sus recuerdos, acompañados de numerosas fotografías que conserva de aquella época, permiten reconstruir una parte de la historia de esta localidad, marcada por la vida comunitaria, el aislamiento geográfico, la presencia de distintas instituciones y el esfuerzo de quienes habitaron este territorio.

Profesor de Educación General Básica, con mención en Historia, Soto llegó a Puerto Toro en abril de 1984 para asumir la dirección de la Escuela Pública, establecimiento que entonces tenía 16 estudiantes. Su incorporación se produjo luego de conocer que se necesitaba un docente para la localidad, oportunidad que aceptó pese a que en ese momento apenas contaba con dos años de experiencia profesional.

Su esposa, también profesora, lo acompañó durante esos ocho años y colaboró gratuitamente en las labores educativas, considerando que la escuela era unidocente y que la cantidad de alumnos hacía necesario organizar cursos combinados.

“Cuando llegué a Puerto Toro había alrededor de 40 personas viviendo, era una población mucho más numerosa que la actual. También existía una población flotante de pescadores, con unas 40 a 50 embarcaciones que llegaban desde Punta Arenas”, recuerda.

Una historia que comenzó con la fiebre del oro

La relación de Carlos Soto con Puerto Toro no se limita a sus años como profesor. Su formación y especial interés por la historia le han permitido conocer y estudiar los distintos períodos que ha atravesado esta localidad, cuya fundación está estrechamente relacionada con la actividad minera desarrollada en las islas australes.

Según relata, durante la fiebre del oro en Isla Lennox existían dificultades para abastecer a los mineros chilenos, quienes necesitaban víveres, herramientas y otros productos. Frente a esa situación, el gobernador Manuel Señoret dispuso buscar un lugar que permitiera prestarles asistencia.

Fue así como la escampavía Toro, de la Armada de Chile, recorrió el sector hasta encontrar una bahía conocida por el Pueblo Yagán como Afluruwaia, donde posteriormente se estableció Puerto Toro, el 26 de noviembre de 1892.

“En sus comienzos llegó a tener alrededor de 300 personas viviendo ahí. Había una pulpería, que era como un supermercado; una botica, que cumplía la función de farmacia; estación de policía y hasta una casa de cambio, para atender las necesidades de los mineros que estaban en Lennox”, explica.

Con el término de la fiebre del oro, Puerto Toro experimentó nuevas etapas vinculadas a la actividad nutriera y lobera, la ganadería y distintos períodos de administración y ocupación del territorio. Entre ellos recuerda el Asentamiento Eduardo Frei Montalva y, posteriormente, la Estancia Soberanía, hasta llegar a la administración municipal que mantiene en la actualidad.

Una trayectoria que, a juicio del profesor, refleja la importancia histórica y estratégica de esta localidad, cuya antigüedad incluso precede a la fundación de Puerto Williams.

Una comunidad marcada por la convivencia

Al recordar sus años en Puerto Toro, Soto destaca especialmente la vida comunitaria que se desarrollaba entre las familias residentes, pescadores, funcionarios de Carabineros, personal de la Armada, trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) e integrantes de la Infantería de Marina.

En 1984, cuando llegó junto a su familia, la localidad todavía carecía de electricidad y agua potable. Sin embargo, hacia fines de ese mismo año la Armada instaló un motor electrógeno que permitió disponer de energía eléctrica entre las 18:00 y las 00:00 horas.

El agua provenía de una vertiente de turba que circulaba por las cañerías y también se recurría a la recolección de aguas lluvia. Tampoco existían televisión ni sistemas de comunicación con el resto del país.

Ante esta última dificultad, en 1985 adquirió un equipo de radioaficionado que terminó convirtiéndose en un importante medio de comunicación para los habitantes.

“La gente llegaba a mi casa a comunicarse con el resto del país, porque no había otra forma de hacerlo. Ahora es completamente distinto, porque tienen internet satelital”, recuerda.

La conectividad con Puerto Williams también era muy diferente. No existía un servicio regular de transporte marítimo y los desplazamientos dependían principalmente de los buques de la Armada que llegaban a realizar labores en el sector, las embarcaciones pesqueras que transportaban recursos hacia Punta Arenas y la lancha de Carabineros «Lima Charlie», que ocasionalmente prestaba apoyo a la comunidad.

Pese a las dificultades, el profesor recuerda aquellos años como una de las experiencias más significativas de su vida.

“Para mí fueron los mejores años que tuve, con mucha convivencia con la población. Fue una experiencia espectacular”, afirma.

Parte importante de ese recuerdo está relacionado con las iniciativas que impulsó junto a su esposa para fortalecer los vínculos entre los habitantes. A través de la junta de vecinos organizaron los llamados sábados comunitarios, jornadas en las que colaboraban en el retiro de basura, traslado de cilindros de gas y otras tareas necesarias para el funcionamiento del poblado.

También promovieron encuentros sociales para celebrar cumpleaños, matrimonios y aniversarios, además de actividades deportivas que reunían a los distintos integrantes de la comunidad.

Uno de los recuerdos que conserva con especial cariño son los campeonatos de baby fútbol organizados entre las embarcaciones pesqueras, Carabineros y la Infantería de Marina. Incluso existía un equipo local llamado Soberanía, que también participaba de estas competencias. Cada lancha conformaba su propio equipo y disputaba distintos encuentros por copas que se organizaban durante el año, entre ellas las de Glorias Navales, Fiestas Patrias y fin de año. “Cada lancha tenía cuatro tripulantes y se armaban los campeonatos”, recuerda.

Las celebraciones de fechas nacionales también formaban parte de la vida comunitaria. El 21 de mayo, el Día del Carabinero, Fiestas Patrias y el aniversario de Puerto Toro eran conmemorados con ceremonias, izamiento del pabellón nacional y encuentros que reunían a sus habitantes. A ello se sumaban las expresiones culturales, como un conjunto musical local que interpretaba canciones folclóricas, dando cuenta de una comunidad activa, donde la música, el deporte y las tradiciones fortalecían los lazos entre sus habitantes.

En esos años, además, la localidad mantenía una importante presencia de Infantería de Marina. Cuando Soto llegó en 1984, había cerca de 60 efectivos apostados en el sector. Tras la disminución de las tensiones entre Chile y Argentina producto del Conflicto del Beagle, su número se redujo progresivamente hasta que fueron retirados definitivamente en 1987.

Pese a ese contexto, recuerda que existía una buena relación entre los funcionarios militares y la comunidad civil, compartiendo asados, celebraciones y distintas actividades.

Del Puerto Toro de ayer al de hoy

Al comparar la localidad que conoció durante la década de 1980 con la que visita actualmente, Carlos Soto reconoce importantes avances en infraestructura y conectividad. Destaca las mejoras realizadas en el establecimiento educacional y su gimnasio, además de la construcción de pasarelas que han permitido mejorar los desplazamientos dentro del poblado.

También reconoce las nuevas alternativas de transporte marítimo, que han facilitado los viajes hacia Puerto Williams y han reducido parte del aislamiento que caracterizaba a la localidad durante sus años de residencia.

Sin embargo, advierte que estos avances contrastan con una disminución sostenida de la población y de la actividad pesquera, situación que también se refleja en la cantidad de estudiantes de la escuela, que actualmente es considerablemente menor a los 16 alumnos que tuvo durante su período como director.

Su mirada respecto del presente es crítica, pero también esperanzadora. “Puerto Toro está, voy a decirlo derechamente, abandonado. A pesar de que tiene adelantos, falta una política de poblamiento, es decir, dar las facilidades para que la gente se pueda establecer allá”, plantea.

Para el profesor, no basta con mejorar la infraestructura existente. También es necesario generar condiciones que permitan atraer nuevos residentes, fortalecer las actividades productivas y recuperar la vida comunitaria que caracterizó a la localidad durante buena parte de su historia.

El camino como oportunidad para volver a renacer

Uno de los anhelos que Carlos Soto recuerda desde sus primeros años en Puerto Toro es la construcción de un camino que conectara la localidad con Caleta Eugenia y, desde allí, con Puerto Williams.

Se trata de una aspiración que, según relata, ya estaba presente cuando llegó en 1984. Incluso recuerda que integrantes de la Infantería de Marina realizaron en distintas oportunidades trazados preliminares para evaluar una posible ruta.

Hoy, al observar que esta iniciativa comienza a proyectarse como una posibilidad concreta, debido a los avances en la etapa de diseño de este camino de 37 kilómetros, sus expectativas sobre el futuro del poblado adquieren una nueva dimensión.

“Eso llevaría a que Puerto Toro empezara a poblarse mucho más. Ojalá que Bienes Nacionales pueda liberar algunos terrenos para que la gente se vaya a vivir por esos lados y que Puerto Toro vuelva a renacer”, señala.

A su juicio, una conexión terrestre permitiría mejorar sustancialmente la accesibilidad, facilitar la llegada de personas y servicios, generar nuevas oportunidades de desarrollo y posicionar a Puerto Toro como un atractivo turístico de la Provincia Antártica Chilena.

“Puerto Toro es un lugar muy bonito. Va a ser un polo de desarrollo y, como atractivo turístico, va a tener un potencial importante”, enfatiza.

Una historia que merece ser conocida por todo Chile

Más allá de las obras y de las posibilidades de desarrollo, Carlos Soto considera que existe otra tarea fundamental: rescatar y difundir la historia de Puerto Toro y de los territorios australes.

Desde su perspectiva como profesor de Historia, plantea que los contenidos sobre la historia regional y, particularmente, sobre localidades como Puerto Williams y Puerto Toro, deberían tener mayor presencia en los planes y programas educativos, para que las nuevas generaciones conozcan los acontecimientos que marcaron la formación de estos asentamientos.

“Es una forma también de hacer presencia y soberanía, que el resto del país se entere sobre lugares como Puerto Williams y Puerto Toro. No se ha dado la importancia que merece conocer por qué se fundó y cómo es parte de nuestra soberanía”, reflexiona.

Sus fotografías constituyen un valioso testimonio de una época en que Puerto Toro reunía a decenas de habitantes en torno a la escuela, la pesca artesanal, las instituciones y una intensa vida comunitaria. Imágenes de ceremonias, actividades deportivas, celebraciones y encuentros familiares que hoy permiten mirar hacia atrás y dimensionar cuánto ha cambiado la localidad.

A 134 años de su fundación, la historia de Puerto Toro continúa escribiéndose entre los recuerdos de quienes dieron vida a sus distintas etapas y las expectativas de quienes esperan que este territorio vuelva a crecer.

Para Carlos Soto, el futuro tiene una aspiración clara: que el poblado recupere habitantes, fortalezca su identidad y vuelva a convertirse en un lugar lleno de vida.

Sería muy bonito que se vuelva a repoblar. Puerto Toro tiene una rica historia, desde cómo se fundó y por qué se fundó, hasta todas las etapas que ha vivido. Ojalá que vuelva a renacer”, concluye.