BBNJ: Valparaíso no necesita otra fotografía, necesita poder | Juan Pablo Berlinger | Opinión



Perder la sede de la Secretaría del BBNJ sería una derrota estratégica para Chile. La alianza Valparaíso-Bruselas fortaleció una candidatura decisiva para nuestra política oceánica. Pero ganar sólo tendrá sentido si la sede deja empleos, conocimiento, inversión y capacidad de decisión en Valparaíso. De lo contrario, Santiago habrá utilizado nuevamente el prestigio marítimo de la ciudad para administrar desde la capital una victoria conseguida con su nombre.

Chile no puede darse el lujo de perder la Secretaría del Acuerdo BBNJ. No después de presentarse durante décadas como país marítimo, oceánico y antártico.

El artículo 50 del Acuerdo establece que será la Conferencia de las Partes la que decidirá los arreglos de funcionamiento de la Secretaría, incluida su sede. Por eso conviene hablar con precisión: Valparaíso todavía no ha ganado. La decisión deberá adoptarse en la COP1.

La fórmula acordada por Chile y Bélgica es audaz: propone que la Secretaría tenga su sede en Valparaíso, desde donde desarrollarían sus funciones principales, incluida la puesta en funcionamiento del mecanismo financiero, mientras la infraestructura física y técnica del Mecanismo de Intercambio de Información operaría desde Bruselas.

Hasta ahí, diplomacia.

Si ganamos, comienza la política.

Porque la verdadera pregunta no es dónde estará la placa de la Secretaría, sino qué quedará efectivamente en Valparaíso.

Chile mantiene con la ciudad una relación contradictoria. La celebra como capital marítima, utiliza su historia para proyectar nuestra identidad oceánica, pero demasiadas veces concentra en Santiago las inversiones, los servicios profesionales y las decisiones.

La ciudad pone el nombre. Santiago conserva el poder.

Y aquí la figura del canciller Francisco Pérez Mackenna adquiere inevitablemente una dimensión política.

Antes de asumir en Relaciones Exteriores fue durante 28 años gerente general de Quiñenco, presidió CSAV y formó parte del Consejo de Supervisión de Hapag-Lloyd. Estuvo, por tanto, directamente vinculado al grupo controlador durante la profunda transformación de una compañía emblemática de la tradición marítima chilena.

No sería riguroso atribuirle personalmente, sin antecedentes específicos, determinada destrucción de empleos en Valparaíso. La crítica políticamente sólida es otra.

Quien ayer participó desde el mundo privado en decisiones que transformaron la estructura marítima empresarial chilena tiene hoy, desde el Estado, la oportunidad de devolver centralidad internacional a Valparaíso.

Ésa es su deuda política. Y se paga con resultados, no con discursos.

Cinco compromisos para Valparaíso

Si la candidatura triunfa, el Gobierno debería comprometer desde el primer año un Plan Valparaíso BBNJ, con presupuesto, plazos, responsables e indicadores públicos.

Primero, crear alrededor de la Secretaría un Distrito Internacional del Océano, capaz de atraer universidades, institutos científicos, organismos internacionales, fundaciones y servicios especializados.

Segundo, establecer un programa permanente de investigación y formación en biodiversidad marina, Derecho del Mar y gobernanza oceánica, con participación efectiva de las universidades y capacidades científicas regionales.

Tercero, radicar en Valparaíso una unidad interministerial permanente para coordinar las responsabilidades de Chile como eventual Estado anfitrión. Si la sede está en el puerto pero los funcionarios, presupuestos y decisiones permanecen en Santiago, tendremos descentralización de membrete.

Cuarto, publicar anualmente indicadores verificables: empleos generados, inversión ejecutada, proveedores regionales contratados, investigadores atraídos, programas académicos creados, congresos realizados e instituciones internacionales instaladas.

Quinto, conectar esta política con Punta Arenas y Puerto Williams, no confundiendo el régimen BBNJ con el Sistema del Tratado Antártico, sino articulando las capacidades oceánicas, científicas, logísticas y antárticas de Chile.

Entonces comenzaríamos a transformar geografía en poder.

Valparaíso puso el nombre. Ahora el Estado debe poner el poder

Ésa es la discusión que el Gobierno debería enfrentar desde ahora.

Porque sería políticamente inaceptable que Chile consiguiera los votos invocando a Valparaíso y, una vez obtenida la sede, las consultorías, los presupuestos, los empleos calificados y las decisiones terminaran nuevamente concentrados en Santiago.

Eso no sería descentralización. Sería utilizar a Valparaíso como escenografía.

Y Valparaíso ya ha servido demasiado tiempo como escenografía de la vocación marítima chilena.

El ministro Francisco Pérez Mackenna tiene aquí una oportunidad extraordinaria. Su pasado empresarial no debe convertirse en una imputación artificial. Pero tampoco puede borrarse políticamente. Su trayectoria en Quiñenco, CSAV y Hapag-Lloyd está documentada.

Precisamente por eso debe entender mejor que nadie la diferencia entre conservar un nombre y conservar poder.

Ahora debe demostrarlo desde el Estado.

Que presente el plan.

Que comprometa los recursos.

Que establezca los plazos.

Que publique los resultados.

Y que asegure que Valparaíso no vuelva a prestar su historia para una victoria cuyo verdadero poder termine instalado en otra parte.

Chile está peleando para llevar la Secretaría BBNJ a Valparaíso.

Si lo consigue, comenzará una batalla todavía más importante: conseguir que los empleos, el conocimiento, la inversión y las decisiones también se queden allí.

Porque esta vez no basta con poner una sede internacional en Valparaíso. Esta vez hay que devolverle poder a Valparaíso.