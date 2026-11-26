Magallanes lanzó campaña nacional que busca fortalecer las redes de apoyo para mujeres víctimas de violencia

La iniciativa “Las redes de apoyo también salvan vidas” fue presentada en Zona Franca, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las autoridades informaron que durante 2025 se registraron 1.060 denuncias por violencia intrafamiliar en la región y que en 2026 se contabilizan 15 femicidios tentados y seis frustrados.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, autoridades regionales realizaron este miércoles 25 de noviembre el lanzamiento en Magallanes de la campaña nacional “Las redes de apoyo también salvan vidas”, iniciativa impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que busca involucrar a la comunidad en la prevención y detección de situaciones de violencia.

La actividad se desarrolló en las carpas del Módulo Central de Zona Franca, en el contexto de la Feria Interinstitucional Por Vidas Libres de Violencias, instancia que reunió a 20 servicios públicos y más de 40 funcionarias y funcionarios para entregar orientación, información y dar a conocer los distintos mecanismos de apoyo disponibles para las mujeres.

La campaña busca que familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo puedan reconocer conductas de violencia que muchas veces se encuentran normalizadas, promoviendo acciones concretas como escuchar sin juzgar, creer, acompañar y orientar a las mujeres hacia los canales institucionales de protección.

La iniciativa también apunta a visibilizar las distintas manifestaciones de violencia psicológica, sexual, económica y simbólica contempladas en la Ley 21.675, conocida como Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, sostuvo que la violencia contra las mujeres no puede ser considerada un asunto privado, sino que constituye una problemática que involucra a toda la sociedad y al Estado.

“Lo que ocurre detrás de una puerta cerrada nos compete como comunidad y nos interpela como Estado”, señaló la autoridad, quien destacó el trabajo que se desarrolla en Magallanes a través de los Centros de las Mujeres, el Centro de Atención Especializada y la Residencia Transitoria.

Asimismo, hizo un llamado a las familias y comunidades de toda la región, desde Puerto Edén hasta Puerto Williams, a involucrarse en la prevención de la violencia y acompañar a quienes enfrentan estas situaciones.

1.060 DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 2025

Uno de los antecedentes entregados durante la jornada estuvo relacionado con las cifras regionales de violencia intrafamiliar. Según informó la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, durante 2025 se registraron 1.060 denuncias en Magallanes, la cifra más alta de los últimos cinco años.

De acuerdo con los registros del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), durante ese mismo período las policías contabilizaron 1.028 víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 816 correspondieron a mujeres, equivalente al 79% del total.

La seremi precisó que el aumento de las denuncias no necesariamente significa que exista un incremento de la violencia, sino que también puede estar relacionado con una mayor disposición de las mujeres a denunciar y con el trabajo desarrollado junto a las policías.

No obstante, reconoció que todavía existen desafíos importantes para mejorar la prevención, atención y protección de las víctimas.

Sánchez destacó además el despliegue interinstitucional realizado durante la jornada, que incluyó la participación de Carabineros, PDI, Fiscalía y organismos vinculados a la red de protección y al Circuito Intersectorial de Femicidios.

15 FEMICIDIOS TENTADOS Y SEIS FRUSTRADOS DURANTE 2026

Por su parte, el vocero de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó que la violencia contra las mujeres es una problemática social que requiere del compromiso de las instituciones y de la ciudadanía.

La autoridad informó que, según los registros de SernamEG, durante 2026 no se han registrado femicidios consumados en Magallanes, aunque sí se contabilizan 15 femicidios tentados y seis frustrados.

Roa también advirtió sobre las consecuencias de la violencia femicida en el entorno familiar, particularmente en niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, recordó que, a nivel nacional, el informe anual del Circuito Intersectorial de Femicidios estableció que el 81,8% de las víctimas indirectas de la violencia femicida durante 2025 fueron niños, niñas y adolescentes.

El vocero enfatizó que esta problemática no distingue condiciones socioeconómicas ni grupos etarios, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las redes de apoyo y generar espacios donde las mujeres puedan encontrar orientación y protección.

La jornada regional también contempló un seminario de formación junto a Gendarmería y SernamEG, con la participación de 90 representantes de servicios públicos, mientras que las actividades finalizaron con la iluminación en color naranja de un edificio público, como parte de las acciones de sensibilización.

CANALES DE ORIENTACIÓN Y DENUNCIA

Las autoridades recordaron que las mujeres que necesiten orientación, así como quienes deseen apoyar a una mujer que esté viviendo situaciones de violencia, pueden acceder a los siguientes canales:

Fono 1455 SernamEG Te Orienta: gratuito y confidencial, todos los días entre las 08:00 y las 24:00 horas.

gratuito y confidencial, todos los días entre las 08:00 y las 24:00 horas. WhatsApp +56 9 9700 7000: canal de orientación de SernamEG.

canal de orientación de SernamEG. 133 Carabineros: para situaciones que requieran intervención policial.

para situaciones que requieran intervención policial. 134 PDI: para realizar denuncias ante la Policía de Investigaciones.

El mensaje central de la campaña apunta a recordar que la prevención de la violencia no depende exclusivamente de las instituciones, sino también de la capacidad de las comunidades para reconocer las señales de alerta, acompañar a las víctimas y evitar que enfrenten estas situaciones en soledad.