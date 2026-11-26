Carabineros capacita a funcionarios de la DGAC Punta Arenas en técnicas de reducción y contención física segura

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó el trabajo colaborativo entre Carabineros y la DGAC, que permitió desarrollar una capacitación orientada a fortalecer las capacidades de respuesta y seguridad de los funcionarios aeroportuarios.

Con el propósito de fortalecer las competencias operativas y profesionales de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Aeropuerto Carlos Ibáñez de Punta Arenas, este martes se realizó una jornada de capacitación en técnicas de reducción de personas y contención física segura, impartida por el Teniente de Carabineros, Héctor Yáñez.

La actividad, coordinada por la seremía de Seguridad Pública, estuvo orientada a entregar herramientas para enfrentar situaciones que requieran procedimientos de intervención física, abordando técnicas de control de personas, inmovilización, contención y neutralización segura de amenazas mediante procedimientos cuerpo a cuerpo. Todo ello, bajo los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza, el respeto irrestricto de los derechos humanos y el resguardo de la integridad de los funcionarios y de terceros.

La iniciativa surgió a partir de una visita realizada por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, a las dependencias del aeropuerto de Punta Arenas, instancia en la que pudo conocer la trayectoria y preparación del Teniente Yáñez, quien cuenta con experiencia como instructor en materias de derechos humanos y posee el grado de cinturón púrpura en Jiu-Jitsu brasileño, disciplina que contempla técnicas especializadas de control, reducción e inmovilización.

Al respecto, el seremi Ronald López destacó la disposición del oficial para contribuir a esta instancia formativa: “Quiero destacar especialmente la colaboración del Teniente Héctor Yáñez y su inmediata disposición frente a esta solicitud. Su experiencia y conocimientos técnicos representan un aporte concreto para fortalecer las capacidades de los funcionarios de la DGAC, entregándoles herramientas que les permitan responder de manera segura y profesional ante situaciones que requieran una intervención física”.

La autoridad regional agregó que este tipo de iniciativas refleja uno de los principios fundamentales del Sistema de Seguridad Regional: la complementariedad de capacidades y el trabajo conjunto entre las instituciones. “La seguridad se construye colaborativamente, poniendo a disposición los conocimientos y las capacidades de cada institución. Esta capacitación es un ejemplo de cómo el trabajo coordinado permite fortalecer a nuestros funcionarios y mejorar las capacidades de respuesta, contribuyendo directamente a una mayor seguridad para nuestra región”.

Por su parte, el Teniente Héctor Yáñez Ugarte, de la Subcomisaría Río Seco destacó el compromiso de los funcionarios de la DGAC, logrando simular situaciones de riesgo que puedan ocurrir en el ejercicio de sus funciones: “Esta capacitación se realizó de forma muy profesional, se intentaron hacer simulaciones reales, de acuerdo a las funciones que cumplen los funcionarios de la DGAC, es por eso que toda la actividad la realizaron con sus uniformes oficiales, con el fin de ambientarse cuando les toque enfrentar a un infractor de ley y tengan que proceder a su reducción. Se aplicaron técnicas de control, de proyección, de sometimiento y de sumisión. En definitiva, técnicas para reducir a una persona que intenta generar una agresión o mantiene una actitud violenta en el interior del avión”.

De esta manera, el trabajo colaborativo entre los organismos que integran el Sistema de Seguridad Regional permite ampliar las capacidades institucionales, promover la formación continua de sus funcionarios y avanzar hacia una respuesta cada vez más preparada y coordinada frente a los desafíos de seguridad de Magallanes.