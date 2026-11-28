Colectivo de Artes Matices entrega retrato de Óscar Pinochet de la Barra al Instituto Antártico Chileno.

La obra, pintada por la artista Mirna Díaz, es una de las 25 piezas que el colectivo creó inspirado en la historia antártica nacional, y se suma a los esfuerzos que en Magallanes buscan fortalecer la soberanía cultural antártica.

Este viernes 27 de noviembre se vivió un emotivo momento en dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH), en Punta Arenas. Su director nacional, doctor Gino Casassa, recibió a una delegación del Colectivo de Artes Matices, encabezada por su presidenta, Marion González, que hizo entrega de un retrato inspirado en Óscar Pinochet de la Barra durante su participación en la Primera Expedición Antártica Chilena de 1947.

La obra, un acrílico sobre tela, fue realizada por Mirna Díaz, integrante del colectivo, quien dedicó un largo proceso a investigar la figura del diplomático y escritor. El retrato forma parte de una colección de 25 obras inspiradas en la historia antártica chilena, que fueron expuestas en la Biblioteca Pública Municipal N° 114 «Carmen Holzhamer de López», en el sector 18 de Septiembre de Punta Arenas. La muestra, titulada «Matices del Territorio Chileno Antártico», contó con la presencia del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo.

Un encuentro entre arte y ciencia

Más allá de la entrega formal, la visita se transformó en una conversación extensa. La delegación compartió con el doctor Casassa detalles sobre cómo trabajaron las distintas obras de la colección y de qué manera se inspiraron en la historia del Territorio Chileno Antártico, su flora, su fauna y su geografía. El encuentro reunió así dos miradas sobre un mismo territorio: la de la investigación científica, que el INACH desarrolla desde su sede en Punta Arenas, y la de la creación artística, que busca acercar esa historia a la comunidad.

Marion González, presidenta del Colectivo de Artes Matices, expresó su emoción tras la jornada: «Hoy entregamos esta obra de Óscar Pinochet de la Barra a esta gran institución de investigación. Nos sentimos emocionadas porque el director nos recibió y entregamos este gran obsequio para el Territorio Chileno Antártico. Gracias al Colectivo de Artes Matices por darnos la oportunidad de ser embajadoras antárticas».

Por su parte, la autora de la obra, Mirna Díaz, destacó el valor del personaje retratado: «La figura de Óscar Pinochet de la Barra es muy importante, siendo autor de diferentes libros sobre la Antártica Chilena, así como parte del Instituto Antártico Chileno. Esta obra de acrílico sobre tela conllevó una gran investigación para conocer su figura, así como su relación con el Territorio Chileno Antártico».

Óscar Pinochet de la Barra, pionero antártico

La elección del personaje no es casual. Óscar Pinochet de la Barra (1920-2014) fue abogado, diplomático, historiador, poeta y explorador antártico, y una de las figuras más relevantes en el desarrollo de la vocación polar de Chile. Desde 1947 integró las tres primeras expediciones antárticas del país. La primera de ellas fundó en la isla Greenwich la base Soberanía, hoy Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat, primera instalación chilena permanente en el continente blanco.

Su vínculo con la Antártica también quedó plasmado en la escritura. En 1944 publicó «La Antártica Chilena», y más tarde relató sus vivencias en obras como «Base Soberanía y otros recuerdos antárticos» y «Medio siglo de recuerdos antárticos». Como diplomático, participó en 1959 en la ceremonia de firma del Tratado Antártico en Washington. Fue además uno de los fundadores del Instituto Antártico Chileno en 1963 y lo dirigió entre 1990 y 2003, año en que la institución trasladó su sede a Punta Arenas. Por ello, que su retrato llegue hoy a las dependencias del INACH en Magallanes tiene un especial significado.

Diez años pintando la historia de Magallanes

El Colectivo de Artes Matices cumplió este año una década de trabajo en Punta Arenas, una trayectoria en la que ha usado la pintura para acercar la historia y el patrimonio de Magallanes a la comunidad. Entre sus proyectos destacan obras dedicadas a los oficios del barrio 18 de Septiembre, a la poesía de José Grimaldi, a la Goleta Ancud, a la Cooperativa Cacique Mulato, a los fósiles de la región y a los 60 años de Isla Magdalena. Durante la pandemia, sus integrantes adaptaron el trabajo a plataformas digitales para seguir creando a distancia.

Hoy el colectivo vive una nueva etapa como Punto de Cultura Comunitaria, programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con actividades de pintura, fotografía y salidas a terreno para captar imágenes para futuras obras. En diciembre de 2025, en el marco del Plan de Fortalecimiento de ese programa, presentó en el Centro Comunitario de ENAP la exposición «Matices Creando Conexiones Humanas». La muestra reunió más de 300 obras creadas por niñas y niños del Jardín Infantil Caperucita Roja, personas mayores del Centro Diurno Referencial Kerren e integrantes del propio colectivo, que traspasaron a ambas generaciones lo aprendido en sus talleres.

La colección antártica es el proyecto más reciente del grupo. Al inaugurar la muestra en octubre, el colectivo entregó tres obras sobre la Base Capitán Arturo Prat, su primera dotación, la antigua estación radiotelegráfica «Soberanía» y la construcción de la instalación a la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile. Con la entrega del retrato de Pinochet de la Barra al director del INACH, la colección vuelve a dialogar con las instituciones que sostienen la presencia chilena en la Antártica.

Soberanía cultural antártica

La iniciativa se enmarca en el concepto de soberanía cultural antártica, una idea que el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo, ha puesto en el centro del debate en distintos paneles y actividades. Según ha planteado la autoridad, la presencia de Chile en el continente blanco no se ejerce solo con bases, buques y aviones: se construye también en la memoria, en el relato y en la cultura.

Así como la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y el INACH ejercen a diario la soberanía efectiva, sosteniendo bases, abasteciendo dotaciones y apoyando la ciencia, el arte cumple un rol complementario: mantener viva la historia de quienes abrieron el camino hacia el sur y transmitirla a las nuevas generaciones. En ese sentido, las integrantes de Matices se definen como embajadoras antárticas, que desde sus pinceles llevan el Territorio Chileno Antártico a bibliotecas, escuelas y espacios comunitarios de Punta Arenas.

De esta manera, el retrato de Óscar Pinochet de la Barra refleja un esfuerzo artístico en que la cultura y el arte fomentan la historia y el quehacer en el Territorio Chileno Antártico. A las puertas de los 80 años de la Primera Expedición Antártica Chilena, la obra de Mirna Díaz y del Colectivo de Artes Matices recuerda que la Antártica también se habita desde la memoria, y que Magallanes, puerta de entrada al continente blanco, tiene mucho que decir en esa historia.