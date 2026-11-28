Minsal crea inédita Mesa Técnica Regional para prevenir el suicidio en Magallanes.



• La instancia coordinará el trabajo entre el Ministerio de Salud, la Seremi y el Servicio de Salud Magallanes.

• Autoridades anunciaron el refuerzo de los equipos de salud mental para 2027 y reiteraron el llamado a utilizar la línea gratuita *4141 en casos de crisis.

Punta Arenas. Con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria y comunitaria frente a casos de riesgo, el Ministerio de Salud (Minsal) constituyó por primera vez en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena la Mesa Técnica Regional para la Prevención del Suicidio y Abordaje de Clústeres. Esta instancia da continuidad al trabajo articulado que realizan el Minsal, la Seremi de Salud y el Servicio de Salud en la zona desde junio de 2026.

La medida fue dada a conocer por la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Alejandra Pizarro, quien detalló que el propósito central es “prevenir, detectar precozmente, evaluar y responder de manera coordinada ante casos de riesgo”. Asimismo, enfatizó que se busca garantizar una respuesta “ordenada, permanente y cercana”, dejando claro los roles institucionales para que nadie que pida ayuda quede sin acompañamiento. Para respaldar esta labor, la autoridad adelantó que se espera concretar un refuerzo de los equipos de salud mental en la seremi y la red asistencial durante 2027.

Composición y funciones

La mesa sesionará una vez al mes bajo la presidencia de la Seremi de Salud. Contará con la participación del Departamento de Salud Pública, los equipos de Epidemiología y Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, y diversas divisiones del nivel central del Minsal (Diprece, Emergencias Sanitarias, Divap y Digera). Además, podrá convocar a municipios, representantes de Educación, Seguridad Pública, Trabajo, Desarrollo Social, la academia y organizaciones comunitarias.

Entre sus principales misiones destacan:

• Actualizar el diagnóstico epidemiológico y asistencial de la región.

• Dar seguimiento al Plan Regional Intersectorial con plazos e indicadores definidos.

• Fortalecer la vigilancia y establecer criterios para detectar y escalar señales o grupos de riesgo (clústeres).

• Consolidar la ruta de atención, desde la urgencia hasta la derivación, seguimiento y postvención.

Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, valoró la instancia señalando que permitirá dar continuidad al trabajo coordinado para abordar los desafíos de la red asistencial. En paralelo, ante el llamado de la subsecretaria Pizarro a potenciar la estrategia de «gatekeepers», tanto la Seremi como el Servicio se comprometieron a capacitar de manera acelerada a cientos de agentes comunitarios de bienestar y detección en el corto plazo.

Canales de ayuda disponibles

Durante el anuncio, las autoridades recordaron a la comunidad la disponibilidad de la Línea de Prevención del Suicidio *4141 “No estás solo, no estás sola”, servicio gratuito, confidencial y atendido por psicólogos las 24 horas del día.

El seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, informó que hasta octubre la región gestionó atención especializada en al menos 55 llamadas, las cuales tienen una duración promedio de 20 minutos para brindar contención emocional y guía médica. Finalmente, se reiteró que para orientación general en salud mental también se encuentra operativo el fono Salud Responde (600 360 7777, opción 2).