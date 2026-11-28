INACAP Punta Arenas reconoció el talento estudiantil y fortaleció la vinculación con el sector productivo regional

La ceremonia de cierre y premiación de los Proyectos de Innovación Productiva destacó iniciativas desarrolladas por estudiantes y docentes junto a empresas e instituciones de Magallanes, promoviendo soluciones innovadoras para desafíos reales del territorio.

Con una ceremonia realizada el 25 de noviembre en el auditorio de INACAP Sede Punta Arenas, la institución reconoció el excelente trabajo de estudiantes, docentes y empresas colaboradoras que participaron en distintas iniciativas de innovación, sostenibilidad y desarrollo productivo regional, reafirmando el compromiso de la educación técnico-profesional con los desafíos del territorio.

La actividad reunió a autoridades institucionales, representantes de empresas, docentes, estudiantes y sus familias, quienes fueron parte de una jornada destinada a destacar proyectos desarrollados en el marco de Desafío CREA INACAP, la red Agentes de Cambio y el programa NEMa, impulsado junto a Fundación Chile.

Durante la ceremonia, la Vicerrectora de INACAP Sede Punta Arenas, Laura Álvarez Yercic, destacó la relevancia de la innovación, el trabajo colaborativo y la vinculación con el entorno productivo como herramientas clave para el desarrollo de la Región de Magallanes.

Reconocimiento al talento estudiantil

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la premiación del Desafío CREA INACAP, iniciativa que impulsa a los estudiantes a desarrollar soluciones con impacto para su entorno. Este año participaron más de 70 proyectos de la sede, siendo reconocidos los equipos de los proyectos Tartaria (tercer lugar), Maema (segundo lugar) y Packaging sustentable con PVA (primer lugar).

Asimismo, se reconoció el trabajo de equipos docentes participantes de la red Agentes de Cambio, quienes desarrollaron proyectos orientados a la sostenibilidad y eficiencia energética, destacando las iniciativas Voltium Energrid y Smartlight. Además, el docente Marcos Cárdenas recibió el reconocimiento Agente de Cambio 2026 por su activa participación y liderazgo en la generación de proyectos sostenibles.

Innovación para los desafíos de Magallanes

En el marco de los proyectos de Innovación Productiva vinculados al programa NEMa, siete equipos de estudiantes presentaron soluciones desarrolladas junto a empresas e instituciones regionales. Las propuestas abordaron temáticas relacionadas con energías renovables, economía circular, gestión de residuos, infraestructura sostenible y eficiencia productiva.

Entre los proyectos presentados destacaron Hormigón Conductivo, desarrollado junto a CONCREMAG; la Revitalización del combustible desechado en operaciones aeronáuticas, junto a Aerovías DAP; RePort, recuperación del caucho de las defensas marítimas desarrollado con EPAustral; además de iniciativas asociadas a gestión de residuos, energía fotovoltaica, biogás y monitoreo tecnológico para el territorio.

Empresas como socios estratégicos

La ceremonia finalizó con un reconocimiento a las empresas e instituciones que acogieron la invitación a participar del proyecto NEMa. Estas empresas colaboraron activamente en el desarrollo de los proyectos, aportando experiencia, desafíos reales y espacios de aprendizaje para los estudiantes. Entre ellas destacaron DAP, EPAustral, Edelmag, Blumar, Concremag, Zona Austral e INDAP.

La actividad concluyó con una feria abierta a la comunidad estudiantil, donde los equipos expusieron sus prototipos y resultados, permitiendo compartir experiencias, fortalecer redes de colaboración y acercar la innovación desarrollada en las aulas a las necesidades presentes y futuras de Magallanes.