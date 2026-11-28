Municipalidad de Primavera y Consejo de Monumentos Nacionales refuerzan alianza para proteger el patrimonio de Cerro Sombrero.

Cerro Sombrero, 28 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de resguardar la identidad histórica y arquitectónica de la comuna, equipos de la Ilustre Municipalidad de Primavera y profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de la Región de Magallanes desarrollaron una intensa jornada de trabajo colaborativo los pasados jueves 26 y viernes 27 de noviembre.

El encuentro estuvo centrado en abordar diversas materias estratégicas vinculadas a Cerro Sombrero, localidad que ostenta la categoría de Zona Típica y Monumento Histórico. Durante ambas jornadas, los equipos técnicos realizaron visitas en terreno para recorrer y evaluar el estado de conservación de distintas instalaciones protegidas, destacando la inspección del emblemático Polideportivo y del ex Supermercado.

Asimismo, la agenda incluyó un exhaustivo diagnóstico técnico del material museográfico que actualmente se encuentra resguardado en el museo local, buscando asegurar su correcta preservación y futura puesta en valor para la comunidad y los visitantes.

Para concluir la visita, los profesionales sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Concejo Municipal, instancia en la que participaron las concejalas Jazna Subiabre y Mirtha Rogel. En la cita se expusieron en detalle los avances, observaciones y principales conclusiones obtenidas tras el despliegue en terreno.

Desde la Ilustre Municipalidad de Primavera destacaron que estas acciones se enmarcan en una alianza estratégica permanente entre ambas instituciones, reafirmando el compromiso de la gestión local por conservar su historia y potenciar el valor patrimonial de toda la comuna.