Anuncian Plan Nacional de Cortafuegos con más de 4.800 kilómetros para prevenir incendios forestales.

En el marco del Plan de Protección contra Incendios Forestales, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Cortafuegos para la temporada 2026-2027, que contempla la construcción de 4.876,1 kilómetros de cortafuegos en zonas estratégicas del país.

La actividad, realizada en el Parque Metropolitano de Santiago, contempló la participación del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar; y la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Aida Baldini.

La iniciativa, liderada por CONAF y ejecutada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), representa un aumento de cerca del 43% respecto de la temporada anterior, cuando se construyeron 3.411 kilómetros de cortafuegos.

Más de 1.000 kilómetros de cortafuegos ya ejecutados

A la fecha, el plan registra 1.039,5 kilómetros ejecutados, equivalentes al 21,3% de la meta establecida para el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

Para estas labores, la Dirección de Vialidad dispone de:

1.316 funcionarios y funcionarias especializados.

1.403 vehículos y maquinarias, entre ellos camiones, retroexcavadoras y motoniveladoras.

Los trabajos contemplan intervenciones en puntos estratégicos para generar barreras que dificulten la propagación del fuego, además de labores de limpieza de vegetación y material combustible en los costados de los caminos públicos.

En paralelo, las sociedades concesionarias de las rutas del país están reforzando las labores preventivas mediante la limpieza de vegetación, actualización de protocolos de emergencia, campañas de prevención y fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y detección.

Más de $241 mil millones para fortalecer la infraestructura aeroportuaria

Como parte de las medidas para enfrentar los incendios forestales, el MOP, a través de la Dirección de Aeropuertos y en coordinación con CONAF, definió una cartera de iniciativas priorizadas para el período 2026-2030.

Esta contempla una inversión de $241.027 millones en 36 aeródromos, entre los que destacan Rodelillo, en Viña del Mar; El Boldo, en Cauquenes; y Carriel Sur, en Concepción.

Asimismo, entre 2026 y 2027 se construirán 11 nuevos puntos de posada para helicópteros, alcanzando un total de 127 a nivel nacional.

Medidas para agilizar el desplazamiento de Bomberos

A estas acciones se suma el protocolo de acuerdo suscrito el pasado 3 de noviembre entre las sociedades concesionarias de rutas y Bomberos de Chile, que busca facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia mediante la aplicación efectiva de la exención legal del pago de peajes.

El acuerdo contempla un registro nacional de vehículos de emergencia y la entrega gratuita de dispositivos TAG a Bomberos.

Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales, mediante un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para resguardar la seguridad de las comunidades.