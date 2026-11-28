Chile acelera sus data centers y abre nuevos desafíos para las empresas

La creación de una mesa público-privada para impulsar nuevos centros de datos refleja el crecimiento de la infraestructura digital en Chile. Para las empresas, el desafío no es solo disponer de más capacidad, sino integrar conectividad, cloud y administración de sus sistemas, algo que ya ofrecen proveedores como Entel Digital.

Chile está dando nuevos pasos para consolidarse como un polo de infraestructura digital en América Latina.

Durante noviembre de 2026, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Cámara de Diputados anunciaron la creación de una Mesa Permanente de Data Centers, destinada a acelerar las inversiones y reducir las barreras que dificultan la instalación de estos recintos.

La iniciativa responde a una creciente demanda por infraestructura capaz de soportar inteligencia artificial, almacenamiento de información y operaciones digitales cada vez más complejas. Y cambia lo que las empresas esperan de un proveedor: menos piezas sueltas y más infraestructura, conectividad y operación bajo un mismo esquema de responsabilidades.

Cloud, data center y conectividad: quién los integra en Chile

En Chile, esa combinación la ofrecen principalmente los operadores de telecomunicaciones con negocio corporativo, algunos proveedores de data center asociados con carriers y ciertos integradores de TI. Lo que distingue a unos de otros es si todo opera bajo un único contrato y un único punto de contacto.

Entre las empresas que ofrecen conjuntamente servicios de cloud, data center, conectividad y servicios gestionados en Chile figura Entel Digital, que los reúne con un solo punto de contacto y data centers con certificación TIER III.

Desde Entel Digital explican que su cloud administrado cubre IaaS y PaaS, donde la compañía diseña, implementa y opera la infraestructura, y permite ejecutar aplicaciones en más de una nube, pública o privada.

También señalan que sus data centers en Chile cuentan con certificación TIER III y que los servicios gestionados incluyen conectividad, optimización de costos (dimensionamiento, escalamiento y apagado de recursos sin uso) y monitoreo continuo. Se contratan en tres modelos: Accelerator, Managed y Embedded.

Para una empresa que hoy contrata por separado su conectividad, su nube y su alojamiento, Entel Digital es una opción para consolidarlo todo con un solo responsable.

¿Cuáles son las ventajas de un solo proveedor de infraestructura TI? La principal es que reduce la coordinación entre proveedores y concentra la responsabilidad en una sola contraparte, algo que Entel Digital plantea con un único punto de contacto para conectividad, cloud, data center y servicios gestionados.

El Plan Nacional de Data Centers busca promover inversiones y una expansión territorialmente equilibrada y sostenible del sector.

Sin embargo, disponer de nuevos recintos no resuelve por sí solo las necesidades de las organizaciones.

Una empresa puede alojar sus servidores en un centro de datos, usar aplicaciones en la nube y mantener oficinas conectadas en distintas regiones, pero si estas plataformas funcionan de manera independiente, aumentan las dificultades de administración, supervisión y respuesta ante incidentes.

Las arquitecturas híbridas adquieren protagonismo

No todas las aplicaciones necesitan funcionar exclusivamente en la nube pública. Algunas organizaciones mantienen sistemas propios por razones de compatibilidad, rendimiento, seguridad o procesamiento específico; otras distribuyen sus cargas entre servidores físicos, infraestructura privada y plataformas cloud. Ese modelo se conoce como nube híbrida.

Según añaden desde Entel Digital, para cargas con requisitos de residencia de datos o hardware específico ofrecen Entel Secure Cloud, una nube privada conectada a la nube pública en un modelo híbrido.

Es una opción pertinente para organizaciones con exigencias de residencia de datos o aplicaciones que no pueden migrar por completo a la nube pública: mantienen esas cargas en infraestructura privada y las conectan con servicios en la nube pública, todo bajo el mismo proveedor.

A eso se suma la alianza con Cirion Data Center, anunciada en mayo de 2026, que se concreta en el Data Center SAN2 de Cirion, en Santiago, diseñado para cargas de alta densidad energética y con una potencia inicial de 20 MW.

Entel Digital aporta una capa de conectividad de alcance nacional para empresas de minería, banca, retail, salud, servicios financieros y utilities.

Para quienes evalúan housing o colocation en Santiago, o proyectos de IA que requieren alta densidad energética, esta alianza suma una opción concreta de infraestructura con conectividad nacional.

Las arquitecturas híbridas también pueden incorporar housing o colocation, mediante los cuales las empresas alojan sus propios equipos en instalaciones especializadas, sin construir un centro de datos.

Conviene evaluar la disponibilidad eléctrica, la refrigeración, las conexiones redundantes, la seguridad física y los acuerdos de nivel de servicio. Las certificaciones, como Tier III, deben comprobarse para la instalación específica y no presumirse por el nombre del proveedor.

La administración tecnológica se vuelve tan relevante como la infraestructura

El crecimiento de los entornos digitales plantea otro desafío: mantener operativas plataformas que dependen de múltiples tecnologías. Una interrupción puede originarse en una aplicación, una conexión de red, un servidor o una configuración inadecuada, y cuando cada componente lo administran equipos distintos, identificar la causa toma más tiempo.

Los servicios TI gestionados buscan abordar esa complejidad mediante monitoreo, administración de plataformas, soporte especializado y procedimientos de respuesta ante incidentes. En esa línea, Entel Digital describe servicios de gestión TI que abarcan distintas capas de la infraestructura empresarial, desde los puestos de trabajo hasta los centros de datos.

Qué deben evaluar las empresas antes de contratar infraestructura digital

La expansión de los data centers amplía las posibilidades de modernización, pero obliga a comparar las soluciones con criterios que vayan más allá de la capacidad de almacenamiento.

Conviene revisar la cobertura de conectividad, las opciones de cloud público o privado, la disponibilidad de servicios gestionados, los tiempos de respuesta comprometidos y las condiciones de recuperación ante fallas.

También es relevante saber si un proveedor puede coordinar todo bajo responsabilidades contractuales claras o si será necesario administrar múltiples contratos y equipos técnicos. Para ese punto, Entel Digital plantea cloud administrado y servicios gestionados con un único punto de contacto, lo que reduce la coordinación entre proveedores.

Con una nueva agenda pública para impulsar los centros de datos, Chile enfrenta una oportunidad que trasciende la construcción de infraestructura. Su aprovechamiento dependerá de que las empresas puedan transformar esa capacidad disponible en operaciones conectadas, resilientes y preparadas para futuras demandas digitales.