La región de Magallanes fortalece su ecosistema emprendedor con la formación de una nueva red regional de mentores.

Con 38 participantes, el programa Mentor Austral Magallanes, ejecutado por Netmentora y apoyado por Corfo a través de Viraliza Formación, realizó su última clase presencial del Club de Mentores, cerrando un proceso de formación orientado a fortalecer las capacidades de acompañamiento a emprendedores y generar nuevas redes de colaboración en la región.

Compartir la experiencia, orientar decisiones y acompañar a quienes buscan desarrollar o hacer crecer sus negocios son parte del valor que tiene la mentoría para el ecosistema emprendedor. Bajo esa premisa, el programa Mentor Austral Magallanes realizó su última clase presencial, marcando el cierre de una etapa de formación que busca dejar nuevas capacidades instaladas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La iniciativa, apoyada por Corfo a través del instrumento Viraliza Formación, con un aporte de $30 millones, fue ejecutada por Netmentora y coejecutada por MEB Patagonia. Durante su desarrollo convocó a 38 participantes con distintas trayectorias profesionales y empresariales, quienes recibieron formación teórico-práctica para desarrollar habilidades y herramientas que les permitan acompañar a emprendedores en los distintos desafíos de sus negocios.

Más que transmitir conocimientos técnicos, la mentoría busca generar espacios de confianza donde quienes emprenden puedan compartir sus inquietudes, analizar dificultades, identificar oportunidades y tomar decisiones con una mirada diferente, acompañados por personas que también han recorrido el camino empresarial.

La última jornada presencial del programa Mentor Austral Magallanes, se trató de un Club de Mentores y estuvo dedicada al encuentro, el aprendizaje y la colaboración entre sus participantes. Durante la actividad, compartieron sus experiencias en el acompañamiento a emprendedores, revisaron situaciones surgidas durante las mentorías e intercambiaron herramientas y buenas prácticas para fortalecer este rol.

El director regional de Corfo, Javier Romero, destacó el aporte de esta iniciativa a la construcción de un ecosistema emprendedor más conectado y colaborativo. “Fortalecer el ecosistema emprendedor no significa solamente entregar recursos o apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios. También necesitamos generar redes, capacidades y espacios de acompañamiento que permitan a quienes emprenden enfrentar sus desafíos y crecer. En este programa hay algo especialmente valioso: personas con experiencia real en la gestión de empresas que están dispuestas a compartir sus aprendizajes y ponerlos al servicio de otros. Así vamos construyendo capacidades que permanecen en Magallanes y que pueden marcar una diferencia en el desarrollo de nuestros emprendimientos”, señaló.

La experiencia compartida como motor de crecimiento. Mentores en formación

Uno de los principales valores del programa es el aprendizaje mutuo que se genera entre mentores en formación y emprendedores. Para Diana Kusanovic, emprendedora y fundadora de Dulce & Co, ser mentora representa una oportunidad para darle un nuevo propósito a la experiencia acumulada. “Creo que la experiencia empresarial tiene mucho más valor cuando somos capaces de compartirla. Ser mentora es poner lo que uno ha aprendido, los aciertos y también los errores, al servicio de otros emprendedores. Una conversación, una pregunta o una mirada distinta pueden ayudar a alguien a encontrar el camino o tomar una decisión importante. Lo bonito es que se trata de un aprendizaje mutuo: uno acompaña, pero también aprende y se desafía”, comentó.

Una mirada similar comparte Alejandro Acevedo, mentor en formación y consultor de negocios para pymes y emprendedores, quien destaca la importancia de contar con espacios de confianza para abordar los desafíos que implica desarrollar un negocio. “En una región donde existe tanto talento y potencial, la mentoría abre un espacio de confianza para compartir experiencias y ayudar a tomar mejores decisiones. A veces, una buena pregunta o una orientación oportuna pueden evitar errores costosos e incluso contribuir a mantener puestos de trabajo. Cuando quienes tienen más experiencia ponen sus conocimientos al servicio de otros, no solo crecen los emprendimientos, también se fortalece nuestra región”, sostuvo.

Desde otra perspectiva, Angélica Ralil, mentora en formación y directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP, relevó el valor humano de este acompañamiento: “Ser mentor no significa tener todas las respuestas, sino acompañar, escuchar, compartir herramientas y ayudar a que otras personas descubran y potencien su propio talento. Cuando compartimos conocimientos y generamos redes, podemos abrir caminos y transformar realidades”.

Para Roberto Gutiérrez, mentor en formación y fundador de Agua Nozomu, esta experiencia también ha significado mirar su propio recorrido empresarial y reconocer cómo los aprendizajes adquiridos pueden ayudar a otros a avanzar. “Ser mentor significa compartir experiencias, entregar herramientas y acompañar a quienes están enfrentando desafíos que nosotros también hemos vivido. Lo valioso es que se produce un aprendizaje mutuo y queremos seguir contribuyendo al crecimiento de otros emprendimientos de nuestra región”, afirmó.

Una red que busca proyectarse en la región

Desde Netmentora, entidad ejecutora del programa, destacan el potencial que existe en Magallanes y la importancia de articular a las organizaciones que trabajan por el emprendimiento.

Javier de la Maza, director ejecutivo de Netmentora Chile, valoró el desarrollo alcanzado por el ecosistema regional y el compromiso de sus distintos actores. “Hoy vemos a muchas organizaciones, empresas y al sector público trabajando y articulándose para generar más oportunidades para quienes emprenden. Creo que Magallanes está viviendo un punto de inflexión, con mucho talento y personas que tienen un genuino interés por aportar al desarrollo de su territorio. Estamos muy motivados de ser parte de este proceso y contribuir a que ese esfuerzo se traduzca en más oportunidades para los emprendedores regionales”, señaló.

Con esta última jornada presencial se cierra una etapa clave de Mentor Austral Magallanes, pero también se abre el desafío de proyectar esta red de colaboración más allá del programa. El propósito es que la experiencia, los conocimientos y las conexiones construidas durante este proceso continúen al servicio de los emprendedores regionales, contribuyendo a un ecosistema más conectado, colaborativo y con mayores oportunidades de crecimiento.