Zonaustral destacó el potencial emprendedor de Magallanes en EtM Day 2026.

Durante los tres días del encuentro, Zonaustral participó en el stand del Gobierno Regional de Magallanes, generando espacios de vinculación con emprendedores y actores del ecosistema nacional. Además, su gerente general, Eugenio Prieto, destacó el aporte de la Zona Franca al desarrollo económico regional, con más de 1.100 empresas, de las cuales el 98% corresponde a mipymes.

Santiago, 23 de noviembre de 2026. Con una activa presencia durante los tres días de EtM Day 2026, uno de los principales encuentros de emprendimiento e innovación del país, Zonaustral participó en distintas instancias de vinculación, intercambio de experiencias y generación de redes, dando a conocer el potencial de la Zona Franca de Punta Arenas como plataforma para el desarrollo de negocios y el emprendimiento en Magallanes.

Como parte de la delegación regional, Zonaustral estuvo presente en el stand del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, compartiendo con emprendedores, representantes de instituciones públicas y privadas y líderes del ecosistema emprendedor nacional. Esta participación permitió visibilizar las oportunidades que ofrece la región, fortalecer vínculos y abrir espacios de colaboración para impulsar nuevas iniciativas desde el extremo sur del país.

La presencia de Zonaustral también contempló la participación de su gerente general, Eugenio Prieto, en el panel «Magallanes y Antártica Chilena: oportunidades extremas», moderado por Julián Ugarte, director y cofundador de Socialab. La conversación reunió a representantes del sector público, empresarial, turístico y emprendedor para abordar cómo las ventajas de Magallanes pueden traducirse en nuevas inversiones, colaboración y oportunidades de negocios.

Un ecosistema de emprendimiento con raíces magallánicas

Durante su intervención, Prieto destacó el rol que ha adquirido la Zona Franca de Punta Arenas como motor de la actividad económica regional, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Es un ecosistema fundamentalmente de emprendimiento y una política pública a la vez”, afirmó el ejecutivo, quien detalló que el recinto reúne a más de 1.100 empresas y 2.800 trabajadores, registra ventas anuales por US$450 millones y recibe 10 millones de visitas al año. Además, destacó que prácticamente la totalidad de sus empresarios son magallánicos y que la concesión ha aportado más de $45.000 millones al Gobierno Regional.

Esta vocación emprendedora también se refleja en iniciativas como Mercado Zonaustral, que en octubre cumplió su primer aniversario y reúne a 18 emprendedores magallánicos, junto con las ferias que periódicamente se desarrollan en Sala Zonaustral, ofreciendo espacios para exhibir productos, generar ventas y llegar a nuevos públicos.

Prieto también abordó los desafíos futuros del recinto, cuya concesión actual vence en 2030. En ese contexto, destacó el trabajo impulsado por el Gobierno Regional para evaluar la incorporación de nuevos servicios a la franquicia, particularmente en ámbitos vinculados con la actividad productiva, el turismo antártico y los puertos, con miras a fortalecer su contribución a la diversificación económica de Magallanes.

Desde el Gobierno Regional, Pedro Ossandón, jefe de la División de Fomento e Industria, valoró el aporte de la concesionaria. “La Zona Franca tributa, emplea, genera riqueza, ordena la oferta productiva de la región”, señaló, agregando que se trabaja en una nueva imagen objetivo del recinto para el siglo XXI.

Magallanes conecta con el ecosistema emprendedor nacional

El panel también contó con la participación de Yenny Oyarzo, gerente de CORMAG; Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile; Luis Alvarado, fundador de MEB Patagonia y Surpay; y Enrique Le Dantec, director de Antarctic Punta Arenas Logistics (APAL AG).

Durante la conversación se abordaron las oportunidades que ofrece Magallanes en turismo, logística antártica y servicios especializados, así como la importancia de fortalecer la colaboración público-privada para impulsar nuevos negocios.

Uno de los ejemplos destacados fue la participación, por primera vez, de tres emprendedores magallánicos en EtM Day, con apoyo de UPlab, Socialab y Corfo. Entre ellos, Luis Alvarado, fundador de Surpay, valoró la oportunidad de conectar su emprendimiento con actores nacionales y agradeció el respaldo de la Zona Franca, adelantando además el desarrollo de un piloto para facilitar pagos de turistas argentinos en su propia moneda.

De esta manera, la participación de Zonaustral durante las tres jornadas de EtM Day 2026 permitió proyectar a nivel nacional el potencial emprendedor de Magallanes, fortalecer redes de colaboración y reafirmar el papel de la Zona Franca como una plataforma que conecta a las empresas regionales con nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.