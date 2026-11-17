Corfo y Fondo Esperanza unen fuerzas para ampliar el crédito a mujeres emprendedoras.

Fondo Esperanza incorporará a su nueva línea Acción Mujer la garantía Corfo Fogain Mujer, una herramienta que cubre hasta el 90% de los créditos y facilita que micro y pequeñas empresarias accedan a financiamiento para invertir, crecer y fortalecer sus negocios en todo Chile.

Santiago, 17 noviembre 2026. Con el desempleo femenino por sobre el 10% y persistentes brechas de acceso al financiamiento, Corfo y Fondo Esperanza anunciaron una alianza para fortalecer el desarrollo de emprendimientos y MiPymes lideradas por mujeres en todo Chile. La iniciativa incorpora la Garantía Corfo Fogain Mujer a la nueva línea de Fondo Esperanza Acción Mujer, con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversión y crecimiento para micro y pequeñas empresarias.

A través de esta alianza, Fondo Esperanza ofrecerá créditos entre $3 millones y $8 millones, con plazos de hasta 36 meses, destinados a inversión y/o capital de trabajo para emprendedoras que quieren consolidar o expandir sus negocios. Este financiamiento contará con el respaldo de Fogain Mujer, instrumento de Corfo que facilita el acceso al crédito mediante una cobertura estatal de hasta el 90% de las operaciones otorgadas por intermediarios financieros (el promedio actual alcanza solo el 70%), reduciendo una de las principales barreras que enfrentan las mujeres al momento de solicitar financiamiento formal.

A nivel de impacto, Fogain Mujer entre enero y octubre de 2026, la garantía benefició a más de 4.776 MiPymes lideradas por mujeres a nivel nacional, permitiendo acceder a créditos por más de $43 mil millones (aprox. MMUSD 47,2).

“Una de las cosas que más valoramos de esta alianza es la capilaridad. Fondo Esperanza llega a beneficiarias de todas las regiones, lo que aporta a que este instrumento pueda ser un apoyo para emprendedoras y micro y pequeñas empresarias a lo largo de Chile”, destacó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica, durante la visita a Carmen Paredes, una de las beneficiarias de la garantía Fogain Mujer, en su local en la Vega Poniente (Santiago Centro).

La relación entre Corfo y Fondo Esperanza tiene una trayectoria de más 20 años, período en el que ambas instituciones han trabajado para ampliar el acceso al financiamiento de microemprendedores en todo el país. A través de instrumentos, como el Crédito Corfo MiPyme, se ha fortalecido la capacidad de colocación y cobertura territorial de Fondo Esperanza, organización que actualmente cuenta con presencia en 309 comunas y atiende a más de 158 mil socias y socios, principalmente mujeres emprendedoras.

“En Chile, miles de mujeres emprenden, generan ingresos y sostienen sus hogares, pero siguen siendo invisibles para el sistema financiero, no por falta de capacidades, sino porque aún no se reconoce su potencial. Con Acción Mujer buscamos ser un puente para que emprendedoras con negocios en crecimiento accedan al financiamiento que necesitan para dar el siguiente paso. Esta alianza con Corfo, a través de esta garantía Fogain, permitirá que más mujeres accedan a créditos de mayor monto, con condiciones adecuadas y el acompañamiento de Fondo Esperanza. Así, avanzamos en inclusión financiera y en la transformación de un sistema que reconozca el talento de las mujeres, confíe en sus capacidades y acompañe su crecimiento”, afirmó la gerente general de Fondo Esperanza, Karina Gómez.

La garantía Fogain Mujer de Corfo está dirigida a mujeres mayores de 18 años y a empresas lideradas por mujeres, entrega una cobertura de hasta el 90% del saldo adeudado de los créditos, lo que reduce el riesgo para las entidades financieras y amplía las posibilidades de acceso al financiamiento para micro y pequeñas empresas con ventas de hasta UF 25.000 anuales.

Para acceder a este beneficio, las mujeres interesadas deben contactarse con Fondo Esperanza y consultar por el crédito con esta cobertura de Corfo dirigido a Mujeres.

Con esta alianza, Corfo y Fondo Esperanza refuerzan su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo productivo de las mujeres, acercando herramientas concretas para que más emprendedoras puedan acceder a recursos, expandir sus negocios y generar nuevas oportunidades para sus familias y comunidades.