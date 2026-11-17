CUT Magallanes convoca a Movilización Nacional en Punta Arenas para este miércoles 18 de noviembre.

La jornada busca exigir trabajo digno, defender el empleo y rechazar los recortes presupuestarios.

Punta Arenas, 17 de noviembre de 2026. — La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) hace un amplio llamado a la comunidad magallánica a sumarse a la Movilización Nacional, que se llevará a cabo este miércoles 18 de noviembre a partir de las 10:45 horas, teniendo como punto de inicio la intersección de Diagonal Don Bosco, en Punta Arenas.

Bajo la consigna «Por el trabajo digno, los derechos sociales y una mejor calidad de vida para todas y todos», la convocatoria está dirigida a toda la ciudadanía, agrupaciones sociales y territoriales, sindicatos, asociaciones de funcionarios, juntas de vecinos y organizaciones de diversos ámbitos.

Principales demandas

De acuerdo con lo informado por la multisindical, la marcha tiene como ejes centrales las siguientes reivindicaciones:

Rechazo a los recortes presupuestarios y al ajuste fiscal: Exigiendo recursos adecuados para el desarrollo social y regional.

Exigiendo recursos adecuados para el desarrollo social y regional. Defensa del empleo y de los derechos laborales: Protegiendo la estabilidad y condiciones de las y los trabajadores.

Protegiendo la estabilidad y condiciones de las y los trabajadores. Mejora salarial y de servicios: Manifestando una profunda preocupación por la precariedad salarial actual y la calidad de los servicios entregados a la ciudadanía.

Desde la organización destacaron que «la fuerza de las y los trabajadores mueve Chile» y enfatizaron la importancia de la unidad y la organización social hoy para construir un mejor mañana, bajo el lema «Más derechos, más dignidad, más justicia social».

Coordenadas de la convocatoria: