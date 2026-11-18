Registro Civil de Magallanes puso en marcha nuevo canal de atención al público mediante videoconferencia.



Punta Arenas, 18 noviembre 2026.- El Servicio de Registro Civil e Identificación cuenta con un nuevo canal de atención remota que permite a las personas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y de todo Chile recibir orientación sobre distintos trámites mediante videoconferencia, previa reserva de una hora en el sitio web institucional. Esta alternativa, que ya ha permitido orientar a más de 2 mil personas, busca facilitar el acceso a información y resolver consultas sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

La iniciativa contempla tres modalidades de atención: orientación sobre el trámite de Posesión Efectiva, consultas relacionadas con Abogado de Turno sobre materias propias de la entidad y orientación sobre diferentes trámites del Registro Civil como inscripciones de nacimiento, matrimonio, vehículos, entre otros.



La directora regional del Servicio, Lorena Bustamante Núñez, destacó la importancia de esta iniciativa: “Estamos dando un paso concreto para acercar el Registro Civil a las personas mediante tecnología. Con este nuevo canal de atención por videollamada, cualquier vecino o vecina de nuestra región puede resolver dudas sobre posesión efectiva, con un abogado/a de turno y otros trámites de manera gratuita, cercana y sin tener que desplazarse hasta una oficina”.

Para acceder a este servicio, las personas deben reservar una hora en www.registrocivil.cl, seleccionando el banner “Orientación para trámites con agendamiento”. En la plataforma podrán elegir el tipo de orientación que necesitan, ingresar sus datos personales y de contacto, y seleccionar una fecha y un bloque horario disponible.

Una vez confirmada la reserva, recibirán un correo electrónico con los datos de la cita y un botón para ingresar a la videoconferencia. Es importante precisar que este canal entrega orientación y no permite realizar directamente los trámites.

El Registro Civil invita a las personas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena a conocer esta alternativa y reservar una hora cuando necesiten orientación sobre sus trámites, para recibir atención remota desde su casa o cualquier otro lugar.