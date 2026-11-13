TotalEnergies confirma cancelación oficial del megaproyecto H2 Magallanes por inviabilidad económica.

La iniciativa contemplaba intervenir 72.000 hectáreas en la comuna de San Gregorio, incluyendo más de 600 aerogeneradores, un puerto y cinco Data Centers.

La empresa argumentó que la demanda global de combustibles verdes no creció lo suficiente y que los costos de equipamiento no disminuyeron según lo proyectado.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026. — La compañía energética TotalEnergies confirmó la cancelación oficial de H2 Magallanes, la iniciativa de producción de hidrógeno y amoníaco verde de mayor envergadura que se proyectaba en la región, sin perjuicio que mantiene vigentes otros proyectos de inversión en Chile. Según comunicó la firma, la decisión responde a que el proyecto no resulta económicamente viable en el escenario actual.

Antecedentes económicos y escala de intervención

El desistimiento de la empresa está marcado por factores financieros y de mercado que impidieron concretar el modelo de negocios. De acuerdo con los antecedentes de la compañía, la demanda global por hidrógeno y derivados verdes no experimentó el crecimiento necesario para asegurar contratos de venta a largo plazo, a lo que se sumó que los costos de los equipos industriales no descendieron conforme a las proyecciones iniciales.

La cancelación pone fin a una iniciativa de gran escala que planificaba intervenir 72.000 hectáreas en la comuna de San Gregorio, bordeando el Parque Nacional Pali Aike. El diseño original contemplaba la instalación de más de 600 aerogeneradores, una planta industrial de amoníaco, una planta desaladora, un terminal portuario y cinco Data Centers.

Observaciones ambientales y llamado a la planificación regional

Durante su paso por el sistema de evaluación ambiental, el proyecto acumuló cerca de 1.900 observaciones ciudadanas. Las principales inquietudes de la comunidad y organizaciones apuntaron a los potenciales impactos sobre la biodiversidad terrestre y marina, la insuficiencia en el análisis de los impactos acumulativos y los efectos sobre las comunidades locales.

Desde el Panel Ciudadano H2 Magallanes recordaron que ya habían advertido oportunamente sobre las brechas de información y las incertidumbres de mercado que rodeaban el desarrollo de esta industria en la zona austral.

Asimismo, enfatizaron que el cierre definitivo de este proyecto demuestra que los anuncios de grandes inversiones no reemplazan las certezas técnicas y financieras requeridas. En esta línea, recalcaron que este escenario refuerza la necesidad de exigir una planificación territorial responsable en Magallanes, sustentada en información verificable y en el resguardo efectivo de los ecosistemas regionales.