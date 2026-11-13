Acuerdo entre el gobierno y gremios del transporte pone fin al paro y normaliza las rutas del país.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, valoró la voluntad de diálogo que permitió destrabar el conflicto, asegurar el abastecimiento de las provincias australes y aliviar los costos operativos del transporte de carga.

Punta Arenas, 12 noviembre 2026.- Tras una extensa jornada de trabajo en el Palacio de La Moneda, el Gobierno de Chile y las agrupaciones de transportistas —entre ellas Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro Sur— alcanzaron un acuerdo integral que permite levantar de inmediato los cortes de ruta y restablecer el libre tránsito en todo el territorio nacional.

El entendimiento, encabezado por el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, responde al alza sostenida en los costos operativos provocada por la crisis energética internacional de este 2026, resguardando simultáneamente la estabilidad fiscal y el abastecimiento del país.

En la región, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, valoró el cierre de la movilización destacando el diálogo sostenido y el esfuerzo cotidiano de los conductores: «Han sido días intensos, donde estuvimos conversando y escuchando directamente a nuestros transportistas. Sabemos quiénes son y conocemos el tremendo sacrificio que implica trabajar en las rutas de Magallanes, muchas veces enfrentando condiciones climáticas complejas y largas distancias para mantener abastecida a nuestra región. Por eso comprendíamos la preocupación genuina detrás de sus demandas.

Desde las diferencias, pero siempre con respeto y voluntad de encuentro, se construyen las mejores soluciones. Hoy tenemos la tranquilidad de que este acuerdo alivia -un poco- el bolsillo de las personas, permite que cada conductor pueda transitar en paz a su trabajo y garantiza el tránsito libre por las carreteras. Recordemos que detrás hay familias y una economía que necesita con urgencia crecer”.

Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó la importancia de considerar la realidad local en este tipo de acuerdos: “Magallanes tiene una realidad territorial que debe estar presente en las decisiones que afectan al país. Nuestra conectividad, las distancias y los costos logísticos hacen que el transporte sea una actividad fundamental para el abastecimiento y el desarrollo de nuestra región. Por eso, es importante que las conversaciones incorporen la experiencia de quienes están diariamente en esta actividad, particularmente de los pequeños transportistas. El diálogo permite conocer esas realidades y avanzar en compromisos que ahora deben traducirse en medidas concretas”.

Asimismo, desde el sector gremial regional, el presidente de UTRAMAG, Jaime Cárdenas, valoró la disposición al diálogo y el respaldo de sus asociados al entendimiento: “Fue una negociación intensa, pero lo que rescato de todas las conversaciones con el Gobierno es la disposición que tuvimos ambas partes para llegar a acuerdos. El Gobierno fue muy receptivo y entendió la problemática que enfrentamos como pequeñas empresas de transporte, especialmente las dificultades que representa para la Patagonia el alza de los combustibles y el costo de trasladar mercaderías hasta las regiones de Magallanes y Aysén. Nos sentimos contentos y agradecidos del Gobierno. Nuestras bases votaron y aprobaron el acuerdo alcanzado, por lo que creemos que ayer se sentaron nuevas bases para comenzar a construir un transporte más ordenado a nivel nacional. Este es solamente el comienzo; ahora esperamos avanzar rápidamente en los compromisos y acuerdos que se conversaron”.

Medidas acordadas

1. Rebaja inmediata y congelamiento de precios en combustibles

Reversión y descuento adicional en el diésel: Se anula el alza de $42 por litro aplicada esta jornada y se suma una rebaja extraordinaria de $100 por litro, logrando una disminución total de $142 por litro en el diésel. En el caso de las gasolinas, se revierte el alza de $39 por litro. Esta medida se ejecutará mediante un proyecto de ley con discusión inmediata ingresado a la Cámara de Diputados, cuya promulgación se proyecta para el próximo martes.

Se anula el alza de $42 por litro aplicada esta jornada y se suma una rebaja extraordinaria de $100 por litro, logrando una disminución total de en el diésel. En el caso de las gasolinas, se revierte el alza de $39 por litro. Esta medida se ejecutará mediante un proyecto de ley con discusión inmediata ingresado a la Cámara de Diputados, cuya promulgación se proyecta para el próximo martes. Techo tarifario hasta marzo de 2027: Se suspenden todas las alzas en los precios de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. Si las condiciones del mercado internacional permiten bajas durante este período, estas se traspasarán íntegramente a los consumidores.

2. Ampliación en la recuperación del Impuesto Específico Se renovará por todo el año 2027 el mecanismo de reintegro del impuesto específico al diésel para el transporte de carga, simplificando el sistema de cuatro a tres tramos según la facturación anual de cada empresa:

Hasta 6.000 UF: 90 % de recuperación.

90 % de recuperación. Entre 6.000 UF y 20.000 UF: 65 % de recuperación.

65 % de recuperación. Sobre 20.000 UF: 50 % de recuperación (aumentando desde el 31 % vigente).

3. Apoyo al transporte interurbano Para el transporte de pasajeros en buses interurbanos, el Ejecutivo elevará el reintegro de peajes del 35 % al 70 % e instalará una mesa técnica de trabajo para abordar los requerimientos específicos del sector en los próximos meses.

4. Impulso legislativo para tiempos de espera El Ejecutivo respaldará la tramitación legislativa destinada a regular el reajuste de tarifas en las facturas y establecer el pago obligatorio por los tiempos de espera en los puntos de carga y descarga, evitando la inmovilización injustificada de los vehículos.

Respaldo y sostenibilidad financiera

Según detalló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este paquete de medidas implica un esfuerzo fiscal estimado en US$ 500 millones, distribuido entre lo que resta de 2026 y el ejercicio 2027. El secretario de Estado enfatizó que el orden en las cuentas públicas alcanzado durante el año permite absorber este costo sin comprometer las metas de consolidación fiscal ni desvincular por completo la economía local de las referencias internacionales.

Con la firma de este acuerdo, las organizaciones gremiales instruyeron el despeje de las carreteras a lo largo del país, garantizando la continuidad de la cadena de suministro, las exportaciones y la movilidad de las personas en cada provincia.