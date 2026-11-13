La cultura también es un espacio de derechos | Matías Salazar Barrera, Director Regional de SERNAC Magallanes | Opinión

LA CULTURA TAMBIÉN ES UN ESPACIO DE DERECHOS

La cultura forma parte de nuestra vida cotidiana y se manifiesta de distintas maneras en cada territorio: en los libros que leemos, los espectáculos a los que asistimos, las actividades artísticas y recreativas que se desarrollan en nuestras comunidades y en los contenidos digitales a los que hoy podemos acceder. Son espacios que nos permiten encontrarnos, aprender y disfrutar, pero en los que también debemos tener presentes nuestros derechos como consumidores.

Cuando compramos una entrada para un concierto, asistimos a una obra de teatro, adquirimos un libro o contratamos una plataforma de contenidos esperamos que se cumplan las condiciones ofrecidas y recibir un servicio acorde con lo que pagamos. Y esa expectativa no es solo una cuestión de buena voluntad de las empresas, sino que está respaldada por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

Estos derechos también están presentes en situaciones que van más allá de una compra, por ejemplo, el acceso a los espacios y servicios debe darse sin discriminaciones arbitrarias, considerando las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones. Asimismo, las medidas de seguridad de los establecimientos nunca pueden justificar malos tratos, registros injustificados o acciones que vulneren la dignidad de quienes asisten.

Por eso también es importante recordar que las personas tienen derecho a conocer el precio final de los productos y servicios, a que se respeten las promociones y ofertas, a recibir información veraz y oportuna y a no ser obligadas a pagar cobros que no han sido informados o que no corresponden. En el caso de las compras por internet, además, cuentan con garantías como el derecho a retracto, cuando corresponde, y la obligación de las empresas de respetar los plazos y condiciones de despacho comprometidos.

Por otro lado, en regiones, donde la vida cultural se construye a través de festivales, ferias, encuentros comunitarios, espectáculos y diversas iniciativas locales, es especialmente importante que las personas conozcan las herramientas que tienen para hacer valer sus derechos. Sin importar dónde se realice una actividad o qué tipo de servicio se contrate, las obligaciones de las empresas y las garantías para los consumidores son las mismas.

Por eso, promover el respeto de los derechos de las personas consumidoras también contribuye a fortalecer los espacios culturales, ya que se trata de que todas las personas puedan participar, disfrutar y acceder a distintas expresiones culturales con la tranquilidad de saber que sus derechos serán respetados. Porque la cultura no solo debe estar al alcance de las personas, también debe desarrollarse en condiciones que resguarden su dignidad y bienestar.

Matías Salazar Barrera.

Director Regional Sernac Magallanes.