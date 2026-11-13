Municipalidad y Servicio de Salud buscan instalar base SAMU en el sector sur de Punta Arenas.

Autoridades sostuvieron una reunión para analizar alternativas que permitan mejorar la cobertura y los tiempos de respuesta ante emergencias en ese sector de Punta Arenas.

Con el objetivo de avanzar en una mayor cobertura de atención prehospitalaria en el sector sur de Punta Arenas, la Municipalidad sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Servicio de Salud Magallanes y de la Corporación Municipal, para abordar la posibilidad de habilitar una base del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en ese punto de la ciudad. La propuesta surge de la preocupación planteada por el Concejo Municipal respecto de la necesidad de fortalecer la respuesta ante emergencias en los sectores más alejados de la actual base.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la disposición de los equipos técnicos para analizar esta solicitud, que fue impulsada por los concejales y la presidenta de la Comisión de Salud. “Estamos muy agradecidos porque, tal como se planteó en el último Concejo Municipal, todos los concejales y la presidenta de la Comisión de Salud nos solicitaron realizar las gestiones para conversar sobre la posibilidad de contar con una base SAMU en el sector sur de nuestra ciudad. Los datos son claros, Punta Arenas sigue creciendo y, si bien la base actual está muy cerca del hospital, quienes viven en el sector sur pueden verse afectados cuando los desplazamientos son más complejos y distantes”, explicó.

La autoridad comunal agregó que una de las alternativas sería disponer transitoriamente de un espacio municipal, como el SAR Damianovic u otro centro de salud ubicado más al sur, para que el SAMU pueda establecer allí una posición operativa. “Tenemos toda la disposición para colaborar, pero es importante que esta base sea gestionada íntegramente por el SAMU, como corresponde, dentro del sistema integrado de atención de emergencias. Lo que buscamos es contar con una ubicación más al sur que permita agilizar las respuestas ante las emergencias. No se trata de que la Municipalidad o la Corporación Municipal asuman esa función, sino de que el Servicio de Salud pueda evaluar la posibilidad de disponer de una ambulancia coordinada con el SAMU y de un espacio donde pueda permanecer cuando no esté atendiendo una emergencia”, precisó Radonich.

Desde la Corporación Municipal, el director del Área de Salud, Víctor Fuentes, señaló que la reunión permitió comenzar a abordar una necesidad planteada por las autoridades comunales. “Esta instancia se origina también a partir de la solicitud de los concejales y del alcalde, durante el último Concejo Municipal, donde se manifestó la necesidad de contar con una base SAMU en el sector sur. Hoy pudimos plantear esta inquietud al director del Servicio de Salud y a su equipo de trabajo. Por lo menos, ya estamos avanzando, acordamos volver a reunirnos para contar con mayores antecedentes y analizar, de manera conjunta, cómo podemos abordar esta situación”, indicó.

Por su parte, el director del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó que el encuentro permitió conversar sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la red asistencial y el funcionamiento de la atención primaria en Punta Arenas. En ese contexto, sostuvo que mejorar las coberturas y la oportunidad de respuesta es una preocupación compartida por las instituciones.

“Estuvimos conversando precisamente sobre cómo mejorar las coberturas, algo que nos preocupa a todos, incluido el alcalde y, por supuesto, a nosotros como Servicio de Salud. Estamos poniendo especial atención en el sector sur, donde buscamos organizar algunos recursos, particularmente del SAMU, para lograr una mejor oportunidad de atención y un despliegue apropiado de los medios disponibles en toda la ciudad”, señaló Contreras.

Al término de la reunión, el alcalde Radonich indicó que se mantendrá informado al Concejo Municipal y a la Comisión de Salud sobre los avances de las gestiones. Asimismo, el edil reiteró que el propósito es avanzar hacia una distribución más equitativa de los servicios de salud y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias para los vecinos de todos los sectores de Punta Arenas.