Provincia Antártica Chilena proyecta nuevas iniciativas para promocionar su oferta turística en Punta Arenas y Santiago.

– La propuesta surgió durante un diálogo entre el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, el director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, y representantes del sector turístico local, con el objetivo de fortalecer la difusión de los atractivos naturales, históricos y patrimoniales del territorio.

Puerto Williams podría contar con una jornada especial de promoción turística en Punta Arenas durante marzo, abril o mayo de 2027, iniciativa que posteriormente podría replicarse en Santiago. Ésta fue una de las principales propuestas surgidas durante un encuentro de trabajo entre autoridades y representantes del sector turístico de la Provincia Antártica Chilena, desarrollado en dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes.

La iniciativa busca generar un espacio de difusión que permita dar a conocer la oferta turística de Puerto Williams y sus alrededores ante operadores, agencias de viajes y potenciales visitantes, fortaleciendo el posicionamiento del destino y sus oportunidades de desarrollo.

Durante la instancia, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la participación del director regional de Sernatur, Mauricio Peña y Lillo, quien realizó su primera visita a Puerto Williams desde que asumió el cargo, destacando la importancia de recuperar y fortalecer el trabajo conjunto en materia de promoción turística.

Al respecto, la máxima autoridad provincial señaló que uno de los principales desafíos es avanzar en acciones concretas que permitan visibilizar los atractivos del territorio, agregando que muchas veces estas iniciativas no requieren grandes inversiones, sino coordinación y voluntad de las instituciones.

“Me interesa mucho lo que se refiere a promoción. Queremos ver cómo podemos potenciar y generar, eventualmente, un día de promoción de la Provincia Antártica en Punta Arenas y por qué no, pensar también en una jornada de promoción en Santiago”, expresó el delegado.

En esa línea, explicó que la Delegación Presidencial Provincial podría colaborar con pasajes para facilitar la participación de representantes de los operadores turísticos locales en una eventual actividad en Punta Arenas, mientras que Sernatur manifestó su disposición a gestionar espacios y prestar colaboración para concretar esta iniciativa.

Por su parte, el director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, valoró la propuesta y comprometió el apoyo del servicio para avanzar en su realización, señalando que inicialmente se buscará desarrollar esta actividad en Punta Arenas y, dependiendo de sus resultados y de las posibilidades de financiamiento, proyectarla también en Santiago.

“Es tremendamente importante ir avanzando en este tipo de iniciativas porque vamos dando a conocer de mejor forma el destino. Si se van dando las cosas, por qué no pensar también en hacer una actividad en Santiago”, indicó.

Otros desafíos para fortalecer el turismo

El encuentro también permitió recoger las inquietudes de operadores turísticos y representantes de distintas asociaciones gremiales, abordando brechas y oportunidades para fortalecer el desarrollo de esta actividad económica en la provincia.

Entre los temas planteados estuvieron las dificultades de conectividad, la necesidad de mejorar la experiencia de los visitantes mediante nuevos productos y servicios turísticos, y la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos públicos para apoyar a los emprendedores locales, tanto en materia de inversión como de capacitación.

Asimismo, se abordaron oportunidades vinculadas al turismo de reuniones, congresos y seminarios, como una alternativa para contribuir a la desestacionalización de la actividad y mantener el empleo durante los períodos de menor afluencia de visitantes.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de mantener el trabajo colaborativo con los representantes del sector, avanzando desde este primer encuentro hacia una agenda de acciones que permita potenciar la actividad turística y proyectar a Puerto Williams y la Provincia Antártica Chilena como un destino de relevancia nacional e internacional.