Carabineros detuvo a dos jóvenes por tráfico de drogas tras detectar marihuana oculta en un parlante en Puerto Natales

La investigación se inició el pasado 2 de noviembre y permitió incautar más de un kilo de marihuana, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y una pesa digital. Los detenidos, ambos de 20 años, no registraban antecedentes penales.

Un procedimiento investigativo desarrollado por personal especializado de Carabineros permitió detener a dos personas, ambas de 20 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas en la comuna de Puerto Natales, luego de detectar una encomienda que contenía marihuana oculta en el interior de un parlante.

Las diligencias comenzaron el pasado 2 de noviembre, en el marco de servicios preventivos y fiscalizaciones coordinadas con distintas empresas de transporte de encomiendas de la Región de Magallanes.

Durante estos controles, y con el apoyo del can detector de drogas Hulk, perteneciente al Emblema Verde, los funcionarios detectaron una encomienda sospechosa que contenía un parlante. Al inspeccionar el elemento, se descubrió que en su interior se encontraba oculta una cantidad de marihuana.

A partir de este hallazgo, y previa coordinación con la fiscal a cargo de la investigación, Carabineros implementó una entrega controlada de la sustancia ilícita, procedimiento que permitió detener a una primera persona que había sido enviada por el destinatario para retirar el paquete.

Posteriormente, y como parte de las diligencias investigativas, se efectuaron entradas y registros en dos inmuebles vinculados al primer detenido, además del domicilio del destinatario de la encomienda. Estas actuaciones permitieron concretar una segunda detención y reunir nuevos antecedentes para esclarecer los hechos.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos, ambos de 20 años, quienes, de acuerdo con la información policial, no mantenían antecedentes penales.

Más de un kilo de marihuana incautada

El procedimiento culminó con la incautación de un total de 1 kilo y 4 gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares, $50.000 en dinero en efectivo y una pesa digital, elementos que quedaron incorporados a los antecedentes de la investigación.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de procedimientos forma parte del trabajo permanente de prevención y combate al tráfico de drogas, reforzando los controles en empresas de transporte de encomiendas y el uso de medios especializados para detectar nuevas modalidades utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas en la región.