Alcalde de Porvenir recurrió a la Corte de Apelaciones tras orden de arresto por tres días

El abogado defensor José Miguel Navarrete presentó un recurso de amparo para que el tribunal de alzada revise la medida decretada contra el jefe comunal, José Gabriel Parada Aguilar, en el marco de un conflicto judicial por la reincorporación de una exfuncionaria municipal.

Un nuevo capítulo se abrió en el conflicto judicial que involucra al alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, luego de que su abogado defensor, José Miguel Navarrete, presentara durante la jornada de este jueves un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones.

La acción constitucional busca que el tribunal de alzada revise la orden de arresto por tres días decretada por el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir contra el jefe comunal, en el contexto de un procedimiento relacionado con el presunto incumplimiento de una resolución judicial que ordenaba la reincorporación de la exfuncionaria municipal Nataly Vivar.

El origen de la controversia se encuentra en una causa laboral en la que la trabajadora obtuvo un fallo favorable, el cual contemplaba su reincorporación al municipio o, alternativamente, el pago de una indemnización equivalente a 11 remuneraciones.

Ante la medida adoptada por el tribunal de primera instancia, la defensa del alcalde, ahora encabezada por el abogado José Miguel Navarrete, decidió recurrir a la Corte de Apelaciones mediante esta acción constitucional, solicitando revisar la legalidad de la privación de libertad decretada contra la autoridad comunal.

Con esta presentación se abre una nueva instancia judicial en un caso que ha generado repercusiones en el ámbito municipal y judicial de Tierra del Fuego, particularmente por las consecuencias que podría tener para la administración comunal.

Ahora será la Corte de Apelaciones la encargada de analizar los antecedentes y resolver el recurso presentado por la defensa, determinando si corresponde mantener o dejar sin efecto la medida de arresto.