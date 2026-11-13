SIP de Carabineros detuvo a joven de 20 años por homicidio frustrado en Punta Arenas

El imputado, de nacionalidad venezolana, sería el presunto autor de una violenta agresión ocurrida durante la madrugada del 5 de noviembre. La víctima sufrió graves lesiones craneales y debió ser sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Un hombre de 20 años, de nacionalidad venezolana, fue detenido por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, tras ser identificado como el presunto responsable de un delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado.

La investigación se originó a raíz de un hecho ocurrido durante la madrugada del pasado 5 de noviembre de 2026, cuando la víctima fue atacada con un elemento contundente, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó graves lesiones craneales.

Debido a la gravedad de su estado de salud, la persona agredida debió ser trasladada de urgencia hasta un centro asistencial, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad.

De acuerdo con los antecedentes médicos recopilados durante la investigación, las lesiones fueron calificadas como graves y potencialmente mortales, estableciéndose que, de no haber recibido atención médica oportuna, la víctima podría haber fallecido.

A partir de diversas diligencias investigativas, funcionarios especializados de la SIP lograron reunir antecedentes que permitieron establecer la identidad del presunto agresor, información que fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, solicitándose las respectivas órdenes judiciales.

Con estos antecedentes, durante la noche del jueves 12 de noviembre, personal policial concretó la detención del sospechoso, procedimiento en el que además se incautaron diversas evidencias de interés criminalístico que permitirán complementar las diligencias investigativas.

El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, donde enfrentará el respectivo control de detención y posterior formalización por los hechos investigados.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público, instancia en la que se deberán establecer las circunstancias y responsabilidades penales correspondientes.