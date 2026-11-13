Ronda médica rural acercó la atención de salud a estancias y puestos en Tierra del Fuego.

Durante la jornada de fin de semana se realizaron controles preventivos en terreno para habitantes de zonas aisladas.

La alcaldesa Karina Fernández encabezó la entrega de botiquines de primeros auxilios y equipos de monitoreo para pacientes crónicos.

Primavera, 13 noviembre 2026. — Con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la atención sanitaria en las localidades más apartadas, se llevó a cabo una nueva Ronda Médica Rural en el sector de Percy, comuna de Primavera en Tierra del Fuego.

Durante la actividad, desarrollada este fin de semana, el doctor Reinaldo Vidal realizó controles de salud integral a los vecinos y vecinas que residen en diversas estancias y puestos del sector, evitando así que deban trasladarse grandes distancias hacia los centros urbanos para recibir asistencia.

En el marco de este operativo en terreno, la alcaldesa Karina Fernández participó de la jornada haciendo entrega de botiquines de primeros auxilios y equipos de monitoreo clínico destinados especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, fortaleciendo el autocuidado y la capacidad de respuesta ante emergencias locales.

Desde el municipio destacaron la importancia de mantener estas instancias periódicas en el territorio, reafirmando el compromiso de avanzar hacia una comuna más integrada y con presencia activa en cada rincón de Tierra del Fuego.