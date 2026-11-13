Escuela Croacia de Punta Arenas celebró su 5° muestra de educación ambiental consolidando su compromiso ecológico.

La comunidad educativa de la Escuela República de Croacia, desde pre kínder hasta 8° básico, presentó proyectos de reciclaje, conservación de la biodiversidad magallánica, huertos, eficiencia energética, diagnóstico socioambiental y sustentabilidad, consolidando cinco años de formación ciudadana y conciencia ecológica en las aulas.

Consolidando un espacio para la conciencia ecológica, la Escuela República de Croacia llevó a cabo con éxito la quinta versión de su Muestra de Educación Ambiental. La jornada reunió a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados y organizaciones locales en torno al cuidado del medio ambiente y la acción frente al cambio climático.

Durante la actividad, las y los estudiantes de distintos niveles exhibieron el trabajo desarrollado a lo largo del año en sus talleres y asignaturas, destacando iniciativas vinculadas al reconocimiento de la flora y fauna patagónica, la gestión de residuos, el reciclaje creativo y el uso responsable de los recursos hídricos y energéticos. Emiliano Meza de kínder A señaló que: “las abejas son importantes porque hacen la polinización”, mientras que Juan Durán, de 5° A, afirmó que “se necesita menos contaminación y cuidar más el planeta, evitar gases de efecto invernadero”.

A través de maquetas, experimentos, material gráfico y exposiciones orales, los niños y niñas demostraron cómo el aprendizaje en el aula se transforma en acciones concretas para proteger el ecosistema. Además, la muestra contó con la participación de entidades y organismos afines como Patagonia circular, Huerta orgánica Waiwen, Fundación Kauyeken, Pajareras Australes, Comunidad Humedal Laguna Pudeto, Fundación Pewmayen, Circulab biomateriales y Fundación Lenga, quienes enriquecieron la jornada con stands educativos.

Desde la coordinación del evento destacaron que alcanzar esta quinta edición refleja el compromiso sostenido de la comunidad educativa con la formación integral y ciudadana en torno a la conciencia ambiental. Cabe destacar que la Escuela Croacia cuenta con Certificación ambiental en nivel de excelencia por el Ministerio de Medio Ambiente.