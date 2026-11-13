Tras acuerdo nacional concluye paro de camioneros en Magallanes.

La movilización de camioneros en la región de Magallanes concluyó tras alcanzarse un acuerdo a nivel nacional entre el Gobierno y los gremios nacionales del transporte. Las bases que se encontraban apostadas en el acceso norte de Punta Arenas comenzaron el retiro de sus máquinas durante las últimas horas.

Término de la movilización y situación en las rutas regionales.

Retiro de los transportistas. Los cerca de 70 camiones de la Asociación de Dueños de Camiones de Punta Arenas (Asoducam) y de la asociación de Tierra del Fuego despejaron el sector de Tres Puentes y el cruce de las rutas 9 y CH-255, conocido como el «Cruce de la Muerte».

Los cerca de 70 camiones de la Asociación de Dueños de Camiones de Punta Arenas (Asoducam) y de la asociación de Tierra del Fuego despejaron el sector de Tres Puentes y el cruce de las rutas 9 y CH-255, conocido como el «Cruce de la Muerte». Tránsito y abastecimiento. La protesta se desarrolló de manera pacífica y sin cortes totales de carretera, por lo que la conectividad terrestre en la región opera con normalidad. El suministro de combustibles en las estaciones de servicio se mantiene estable tras las aglomeraciones iniciales.

Los dirigentes magallánicos expresaron que los gremios regionales no tienen la capacidad de movilización suficente para influir en las conversaciones que se estaban realizando en la Región Metropolitana. El gremio Asoducam había reclamado un tratamiento diferenciado para los transportistas de la región de Magallanes, argumentando que el alza de los combustibles afecta particularmente a las regiones extremas.

Acuerdos que destrabaron el conflicto

El cierre de la paralización se produjo luego de que los dirigentes regionales evaluaran el alcance de la protesta local y tras la firma de un compromiso en La Moneda entre el Gobierno y las organizaciones nacionales de transporte. Los puntos principales incluyen:

Rebaja al diésel. Se acordó revertir la última alza de los combustibles y aplicar una disminución adicional de $100 por litro al diésel.

Se acordó revertir la última alza de los combustibles y aplicar una disminución adicional de $100 por litro al diésel. Congelamiento hasta 2027. El Ejecutivo fijó los nuevos valores como techo máximo hasta el 31 de marzo de 2027.

El Ejecutivo fijó los nuevos valores como techo máximo hasta el 31 de marzo de 2027. Impuesto específico. Se pactaron modificaciones en los mecanismos de recuperación del impuesto específico para los transportistas de carga.

Próximos pasos en Magallanes

Pese a considerar razonables los compromisos nacionales para deponer los bloqueos, los dirigentes locales de ASODUCAM y UTRAMAG señalaron que continuarán las conversaciones con las autoridades regionales. El gremio mantiene en agenda la solicitud de un trato tributario diferenciado para la zona austral, además de demandas locales como la habilitación de un aparcadero oficial para camiones en Punta Arenas y mejoras en el control sanitario del paso fronterizo Monte Aymond.