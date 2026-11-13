Gobierno anunció acuerdo con gremios de camioneros: se suspenden alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.

Santiago, 12 noviembre 2026. El biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado informó los puntos principales del acuerdo alcanzado con los gremios Fuerza del Norte y Confederación de Dueños de Camiones del Sur, lo que marca el fin de las movilizaciones. El secretario de Estado anunció que se realizará una baja de $100 en el diésel. Dicha disminución será modificada a partir de un proyecto de ley que ya fue ingresado al Congreso.

A esto se suma la suspensión de alzas del combustible hasta el 31 de marzo del 2027, «por lo que el actual será un valor techo para las alzas. Pero si en el transcurso de estos meses las señales internacionales son favorables y las fórmulas de cálculo indican que el precio tenga una tendencia a la baja, esa baja se traspasará, como corresponde, a los consumidores», comentó el ministro.

Claudio Alvarado expresó que «este es un logro de todos, no es un logro del Gobierno ni de un grupo de dirigentes. Es un logro de todos los chilenos, desde Arica a Magallanes, y como señalé ayer, este es un Gobierno que escucha, que dialoga, y las soluciones se escriben con el esfuerzo de todos», destacó Alvarado. «Chile necesita la normalidad para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, para seguir avanzando, y las personas que hoy día aquí me acompañan han sido parte de la construcción de esta solución para que nuestro país siga avanzando», agregó.