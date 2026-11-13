Colegio de Profesoras y Profesores se moviliza en defensa de la Educación Pública.

A una gran movilización nacional para el martes 24 de noviembre convocó el Colegio de Profesoras y Profesores, en defensa de la educación, que sufre graves amenazas.

El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, informó “como Colegio de Profesoras y Profesores se ha resuelto convocar a una gran marcha nacional docente para el próximo martes 24 de noviembre y, por lo tanto, obviamente es un llamado también a paralizar actividades ese día, porque tenemos que darle una señal fuerte a este Gobierno que no quiere escuchar”.

El Líder Gremial recordó “ayer le rechazaron su propuesta de presupuesto para Educación, fue un rechazo bastante contundente de la Cámara de Diputados, una señal política muy contundente que le da la Cámara y, sin embargo, insiste en mantener un presupuesto restrictivo, que daña la educación pública, que va a dañar nuestras escuelas y colegios por todo Chile, que reduce el fondo de apoyo a la educación pública —que es vital para el financiamiento de muchos municipios y SLEP—, que pretende reducir una cantidad enorme de horas docentes dejando funciones sin atender, que pretende fusionar cursos generando todavía una condición mucho más desmedrada de la que ya existe en los colegios, todos sabemos lo difícil que es hoy día trabajar en las condiciones que están las salas hacinadas de estudiantes”.

Mario Aguilar agregó “por esos y por muchísimos otros programas que se están terminando, que dañan la educación, que producen una vulneración en el derecho a la educación que tienen todos nuestros niños y niñas, porque se va a trabajar en condiciones todavía más precarias, por eso creemos que hay que dar una señal potente y, en acuerdo con las y los presidentes regionales, se ha decidido convocar a esta gran marcha nacional el día 24 de noviembre. Tenemos que salir con decisión para dar una señal potente que el profesorado sí se mueve por defender la educación chilena y por defender nuestros derechos”.

En los próximos días, tanto el Directorio Nacional como las Directivas Regionales informarán los horarios, puntos de encuentro y modalidades de la jornada a lo largo de todo el país.