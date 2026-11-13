Los precios de los combustibles este viernes 13 de noviembre en la región de Magallanes.
Los precios de los combustibles vigentes este viernes 13 de noviembre de 2026 en la Región de Magallanes reflejan el reajuste semanal de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) aplicado ayer jueves (alzas de +$38,7 en gasolinas y +$41,9 en diésel).
A continuación se detallan los valores referenciales por litro según reportes de prensa regional y registros de la Comisión Nacional de Energía (CNE):
|Comuna
|Gasolina 93
|Gasolina 95
|Gasolina 97
|Petróleo Diésel
|Punta Arenas
|$1.652 (mín. $1.584 / máx. $1.678)
|$1.692 (mín. $1.623 / máx. $1.718)
|$1.734 (mín. $1.663 / máx. $1.759)
|$1.714 (mín. $1.557 / máx. $1.755)
|Puerto Natales
|~$1.704 (4 estaciones)
|~$1.740 – $1.750 (est.)
|~$1.780 – $1.790 (est.)
|~$1.750 – $1.770 (est.)
|Porvenir
|$1.719
|~$1.755 (est.)
|~$1.795 (est.)
|$1.814
|Puerto Williams
|~$1.901 (supera los $1.900)
|No disponible
|No disponible
|$2.000
Detalles por localidad y consulta en tiempo real
- Punta Arenas. Según datos recopilados por PrecioCombustible.cl a partir de la CNE, las estaciones con precios más bajos en la capital regional se ubican en Av. Presidente Manuel Bulnes 0205 (Shell), Capitán Ignacio Carrera Pinto 01100 (Transpetrol) y 21 de Mayo 1401 (Copec).
- Puerto Natales y Porvenir. De acuerdo con Ovejero Noticias y el portal MapaBencina, el incremento semanal llevó la bencina de 93 octanos por sobre la barrera de los $1.700 en ambas capitales provinciales.
- Puerto Williams. La comuna de Cabo de Hornos registra los costos logísticos más altos del país, alcanzando los $2.000 por litro de diésel en su única estación de servicio.
- Verificación por estación. Dado que los distribuidores fijan los precios finales de manera libre y pueden existir diferencias entre modalidades de autoservicio y atención asistida, se recomienda consultar los valores exactos por surtidor en la aplicación oficial Bencina en Línea de la CNE.