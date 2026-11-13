Los precios de los combustibles este viernes 13 de noviembre en la región de Magallanes.

Los precios de los combustibles este viernes 13 de noviembre en la región de Magallanes.

Los precios de los combustibles vigentes este viernes 13 de noviembre de 2026 en la Región de Magallanes reflejan el reajuste semanal de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) aplicado ayer jueves (alzas de +$38,7 en gasolinas y +$41,9 en diésel).

A continuación se detallan los valores referenciales por litro según reportes de prensa regional y registros de la Comisión Nacional de Energía (CNE):

ComunaGasolina 93Gasolina 95Gasolina 97Petróleo Diésel
Punta Arenas$1.652 (mín. $1.584 / máx. $1.678)$1.692 (mín. $1.623 / máx. $1.718)$1.734 (mín. $1.663 / máx. $1.759)$1.714 (mín. $1.557 / máx. $1.755)
Puerto Natales~$1.704 (4 estaciones)~$1.740 – $1.750 (est.)~$1.780 – $1.790 (est.)~$1.750 – $1.770 (est.)
Porvenir$1.719~$1.755 (est.)~$1.795 (est.)$1.814
Puerto Williams~$1.901 (supera los $1.900)No disponibleNo disponible$2.000

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