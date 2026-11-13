Estudiantes de 4° Medio del Liceo Gabriela Mistral celebraron su ceremonia de licenciatura en Torres del Paine.

La actividad se llevó a cabo en el gimnasio del establecimiento y fue encabezada por su directora, Ximena Velásquez.

La alcaldesa Anahí Cárdenas acompañó a la comunidad educativa y participó en la entrega de reconocimientos a los alumnos más destacados.

Torres del Paine, 13 noviembre 2026. — En una emotiva jornada marcada por la presencia de familiares, docentes y autoridades locales, se realizó la ceremonia de licenciatura de los cuartos años medios del Liceo Gabriela Mistral de Torres del Paine.

El acto solemne tuvo lugar en el gimnasio del propio establecimiento educacional y fue encabezado por su directora, Ximena Velásquez, quien acompañó a los jóvenes en el cierre oficial de su etapa de enseñanza media.

La ceremonia contó además con la participación de la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas. Durante el desarrollo del programa, la jefa comunal se sumó a las autoridades académicas para hacer entrega de los distintos reconocimientos y distinciones otorgadas a los estudiantes que destacaron por su rendimiento, esfuerzo y trayectoria escolar durante su paso por el liceo.

De esta forma, la comunidad educativa natalina despidió a una nueva generación de egresados, relevando el compromiso formativo de la educación pública en la provincia de Última Esperanza.