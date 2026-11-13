FACH realiza exitosa evacuación aeromédica de urgencia desde Puerto Natales a Punta Arenas.

Un helicóptero UH-412 del Grupo de Aviación N°6 ejecutó el traslado aéreo hacia un centro de mayor complejidad.

El operativo permitió el ingreso oportuno del paciente al Hospital Clínico de Magallanes.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026. — La Fuerza Aérea de Chile (FACh), a través de la IVª Brigada Aérea, efectuó una evacuación aeromédica de urgencia en la Región de Magallanes para trasladar a un paciente que requería atención hospitalaria especializada de forma inmediata.

El operativo estuvo a cargo de una tripulación del Grupo de Aviación N°6, quienes emplearon un helicóptero Bell UH-412 para concretar el puente aéreo entre la provincia de Última Esperanza y la capital regional.

Gracias al despliegue de la aeronave institucional y el apoyo y trabajo del personal del SAMU Puerto Natales y el SAMU Punta Arenas, se logró efectuar un traslado rápido y seguro desde la ciudad de Puerto Natales hasta Punta Arenas, permitiendo que el paciente fuera derivado oportunamente al Hospital Clínico de Magallanes (HCM) para recibir cuidados médicos de mayor complejidad.

Con esta acción, la IVª Brigada Aérea reafirma su permanente compromiso de apoyo a la comunidad y conectividad sanitaria en las zonas más australes del país, poniendo sus capacidades polivalentes al servicio de las emergencias regionales.